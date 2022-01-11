Токаев: Банк развития Казахстана превратился в личный банк для избранного круга лиц

Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

Касым-Жомарт Токаев в мажилисе заявил, что Банк развития Казахстана превратился в личный банк для избранного круга лиц, передает NUR.KZ.

"Эффективность и доступность мер государственной поддержки. Друзьям - всё, остальным по закону. Данная система еще больше усиливает олигополию. Большие предприятия пользуются особыми привилегиями. Например, БРК превратился в личный банк для избранных лиц.

Мы знаем всех пофамильно. Пользуясь доступом в высокие кабинеты, они получают привилегированные условия. На эти проекты отвлекаются ресурсы государства, которые могли бы быть использованы на МСБ.

Правительству поручаю перестроить деятельность БРК. Меры господдержки, пересмотреть эти подходы. Это должны быть прозрачные и понятные механизмы. Особое внимание развитию МСБ", - заявил президент.

Он также выразил сочувствие жителям городов, ставших объектами террористической агрессии.

Напомним, сегодня Токаев, выступая в мажилисе, также заявил, что государство "проспало" наличие спящих ячеек боевиков и деятельность их командного пункта.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1950461-tokaev-bank-razvitiya-kazahstana-prevratilsya-v-lichnyy-bank-dlya-izbrannogo-kruga-lits/