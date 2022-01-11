Токаев: Трагические события вызваны провальной деятельностью всех госорганов

Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

Касым-Жомарт Токаев во время выступления в мажилисе парламента заявил, что произошедшие в стране в начале этого года трагические события вызваны серьезными социально-экономическими проблемами и неэффективной, а точнее провальной деятельностью всех госорганов, передает NUR.KZ.

Президент отметил, что произошел заметный отрыв отдельных исполнительных органов от реалий и потребностей граждан.

"У представителей властных структур сформировалось искаженное представление о жизни людей, их чаяниях и запросов. Обострилась проблема неравенства. Она усугубляется из года в год, хотя средние показатели доходов вроде бы растут, по крайней мере, на бумаге", - заявил Токаев.

Однако, по словам главы государства, за приличными средними заработками скрывается сильное имущественное расслоение в обществе.

"Многие насущные проблемы горожан не решены. Обеспечение благополучия и качества жизни - главная задача государства. Эти слова следует перевести в плоскость реальных дел. Доходы всех групп населения должны расти по мере роста экономики. Это аксиома, которая в нашем случае не работает.

Созданная в стране социально-экономическая система показала достаточную эффективность в обеспечении общего роста национального дохода, но при этом является неэффективной в его распределении. Вы это хорошо понимаете и знаете. Ключевыми выгодоприобретателями экономического роста стали финансово-олигархические группы. Сложившиеся олигополии серьезно ограничили развитие свободного рынка и снизили конкурентоспособность страны", - сказал президент.

Глава государства заявил о необходимости проведения социально-экономических реформ.

Напомним, также Касым-Жомарт Токаев, выступая в мажилисе, поручил прекратить работу компании "Оператора РОП", а также заявил о пятилетнем моратории на повышение заработных плат для членов правительства, акимов и депутатов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1950473-tokaev-tragicheskie-sobytiya-vyzvany-provalnoy-deyatelnostyu-vseh-gosorganov/