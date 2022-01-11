Токаев: Мы могли полностью утратить контроль над Алматы

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время выступления в мажилисе прламента РК заявил о том, что контроль над ситуацией в Алматы мог быть утерян, передает NUR.KZ.

"Сплоченность нашего общества методично расшатывали, в том числе, посредством акций протеста, согласно профессионально разработанным сценариям. Конспиративно шла подготовка исполнителей радикальных мер. КНБ, как уполномоченный орган, не смог и не захотел дать четкую оценку этой подрывной работе, не разглядел критическую угрозу национальной безопасности.

Организаторам атаки оставалось найти только повод, который появился бы в любом случае. В качестве инструмента было использовано недовольство населения из-за роста цен на автогаз. Далее события развивались как по спирали", - сообщил президент.

По его словам, на первом витке произошли митинги в ряде регионов, в частности, в Жанаозене, на втором - подключились бандиты и мародеры.

"Далее последовала горячая фаза - уже с участием вооруженных террористов, в том числе, зарубежных боевиков. После этого стала очевидна их ключевая цель - дезорганизация институтов государственного управления, подрыв конституционного строя, в конечном итоге - захват власти. Называя вещи своими именами, я уже заявил вчера об этом на саммите ОДКБ, против нашей страны была развязана террористическая война.

Враг показал крайнюю жестокость и готовность пойти на любые шаги, он сеял страх среди населения, чтобы подавить даже саму мысль о сопротивлении. План атаки на Казахстан включал в себя целый ряд различных аспектов - военный, политический, идеологический, дезинформационный и прочие", - рассказал Токаев.

Он отметил, что над подготовкой захвата власти работали профессионалы.

"Коль скоро это была вооруженная агрессия, со стороны международного терроризма против нашей страны, то Казахстан юридически обоснованно обратился к нашим партнерам по ОДКБ с просьбой направить миротворческий контингент. Необходимо понимать - на момент принятия такого решения мы могли полностью утратить контроль над Алматы, который просто был бы отдан на растерзание террористам. Потеряв Алматы, мы потеряли бы столицу, а затем всю страну. В этом суть событий январских дней.

С появлением миротворческого контингента в столице мы смогли перебросить отсюда дополнительные части спецназа в Алматы и спасти город", - заявил глава государства.

Напомним, ранее сообщалось, что под председательством Касым-Жомарта Токаева в режиме видеоконференцсвязи состоялось очередное заседание оперативного штаба, в ходе которого с докладами выступили генеральный прокурор, председатель КНБ, и.о. министров внутренних дел и обороны, сообщается на официальном сайте Акорды.

Также сегодня, выступая в мажилисе, Токаев заявил, что государство "проспало" наличие спящих ячеек боевиков и деятельность их командного пункта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1950450-tokaev-my-mogli-polnostyu-utratit-kontrol-nad-almaty/