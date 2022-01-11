Токаев представит сегодня кандидатуру нового премьер-министра

Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

Сегодня, 11 января, глава государства представит в мажилисе кандидатуру нового премьер-министра. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Берик Уали на своей странице в Facebook.

"Сегодня в 11.15 глава государства Касым-Жомарт Токаев в режиме конференцсвязи примет участие в заседании мажилиса парламента, где представит кандидатуру нового премьер-министра, а также выступит с большой речью, в которой поставит конкретные задачи по решению актуальных вопросов в политической и социально-экономической сферах", - сообщил Уали.

Прямая трансляция заседания будет показана на телеканале "Хабар 24".

Напомним, 5 января на фоне массовых беспорядков в стране президент Казахстана отправил правительство в отставку. Временно исполняющим обязанности премьер-министра был назначен Алихан Смаилов.

Тогда же Токаев сменил государственного секретаря Казахстана - вместо Крымбека Кушербаева на эту должность был назначен Ерлан Карин.

Серьезные кадровые перестановки произошли и в комитете национальной безопасности. От должности главы КНБ был освобожден Карим Масимов. Позже стало известно, что его задержали по подозрению в госизмене.

Новым председателем Комитета нацбезопасности назначен . Глава государства также .

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1950402-tokaev-predstavit-segodnya-kandidaturu-novogo-premer-ministra/