Смаилов провел совещание по реализации поручений Токаева

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Исполняющий обязанности премьер-министра Алихан Смаилов дал ряд поручений по реализации задач, поставленных президентом Касым-Жомартом Токаевым на совещании по социально-экономической ситуации в стране, сообщает официальный сайт премьер-министра Казахстана.

Смаилов поручил доработать комплексный план развития газовой отрасли и ускорить проведение госэкспертизы технико-экономического обоснования строительства завода по производству сжиженного газа в Мангистауской области.

Проработать действующие правила организации и проведения торгов сжиженным газом, перенести на год полный переход на реализацию сжиженного газа через электронную торговую площадку. Соответствующим государственным органам провести расследование на предмет ценового сговора и иных антиконкурентных действий при реализации сжиженного газа.

Актуализировать комплексные планы развития западных регионов - Мангистауской, Атырауской, Актюбинской и Западно-Казахстанской областей.

И. о. премьер-министра поручил принять соответствующий нормативный акт по введению государственного регулирования цен на сжиженный газ, бензин и дизель сроком на 180 дней. Заинтересованным госорганам поручено принять необходимые меры по введению механизма государственного регулирования цен на социально значимые продовольственные товары.

Министерствам индустрии и инфраструктурного развития, национальной экономики, труда и социальной защиты населения совместно с акиматами регионов проработать вопрос по субсидированию арендной платы на вторичное жилье для социально уязвимых слоев населения и внести предложения в правительство.

Министерству финансов совместно с заинтересованными госорганами поручено разработать законопроект «О банкротстве физических лиц».

Министерствам здравоохранения, образования и науки для решения проблем здравоохранения и детей обеспечить создание общественного фонда «Народу Казахстана».

"Глава государства поручил безотлагательно принять вышесказанные меры по стабилизации социально-экономической ситуации", - подчеркнул Смаилов.

Напомним, сегодня правительство Казахстана ушло в отставку. Исполняющим обязанности премьер-министра временно назначен Алихан Смаилов.

Глава государства провел срочное совещание по социально-экономической ситуации в стране и дал ряд поручений для стабилизации обстановки.

В двух областях и Алматы введен режим чрезвычайного положения. Подробнее о протестах и беспорядках в Казахстане можно прочитать здесь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1949861-smailov-provel-soveschanie-po-realizatsii-porucheniy-tokaeva/