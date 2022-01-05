"Нам всем нужно сохранять спокойствие": депутат о ситуации в Казахстане

Протестующие в Алматы. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Депутат Бахытбек Смагул на пленарном заседании мажилиса прокомментировали ситуацию с ценами на сжиженный газ. По его словам, "кнопочные аукционы", проводимые Минэнерго дискредитировали механизм электронных площадок и привели к сегодняшней кризисной ситуации. Однако он призвал казахстанцев сохранять спокойствие и стабильность в обществе, передает корреспондент NUR.KZ.

Мажилисмен Бахытбек Смагул озвучил депутатский запрос на имя исполняющего обязанности премьер-министра Алихана Смаилов от имени депутатов трех парламентских фракций и депутатской группы Ассамблеи Народа Казахстана.

"Наш запрос связан с резким ростом цены на сжиженный нефтяной газ для потребителей Мангистауской области, что вызвало недовольство граждан и обострило социальную напряженность в регионе. Ситуация взята под личный контроль главы государства. По его поручению на месте работала правительственная комиссия, которая смогла выработать оптимальное решение в сложившейся ситуации", - отметил Смагул.

По его словам, несмотря на то, что проблема обострилась в первые дни нового года, предпосылки для этого были и раньше.

"Вопросы, касающиеся рынка сжиженного газа, дефицита топлива, ценообразования в отрасли, неоднократно понимались в обществе, в том числе и депутатами мажилиса. Часть из них была урегулирована, но часть - так и не нашла решения.

Министерство энергетики объясняет скачкообразный рост цены тем, что с 1 января 2022 года 100% сжиженного нефтяного газа реализуется посредством электронной торговой площадки. Как оказалось, за три года, как вступил в силу закон, рыночные механизмы на торговых площадках так и не сформировались. Торги проводились министерством энергетики в режиме "ручного управления". Это привело к так называемым "кнопочным" аукционам, что дискредитировало механизм электронных площадок и не просто не принесло результата, но и привело к сегодняшней кризисной ситуации", - пояснил он.

Кроме того, по его данным, в стране так и не был сформирован единый национальный рынок торговли сжиженным газом. Зато сформировался дефицит сжиженного газа, который в 2021 году составил около 15%.

Указал мажилисмен и на то, что в ряде регионов в результате торгов оптовые цены, напротив, снизились. Это, добавил он, говорит о том, что есть проблемы и в самой процедуре проведения торгов, и в формировании розничной цены.

"Правительству с этим необходимо разбираться. С целью исключения спекуляций на оптовом рынке и повышения прозрачности торгов в прошлом году парламентом были внесены изменения и дополнения в некоторые законодательные акты по организации биржевой торговли. Закон вступил в силу, однако новые правила реализации сжиженного газа министерством энергетики до сих пор так и не разработаны. Без урегулирования этих ключевых вопросов у нас неизбежно будут наблюдаться ценовые всплески не только на сжиженный газ, но и на широкую линейку товаров, работ и услуг, от чего опять же пострадает простой потребитель.

Мы все переживали за события, которые происходили в эти дни в Жанаозене и Актау. Оперативная реакция и личный контроль президента страны гарантировали разрешение ситуации и нахождение взаимоприемлемого решения. И теперь всем нам нужно сохранять спокойствие и стабильность в обществе и, как отметил Касым-Жомарт Кемелевич Токаев, проявить ответственность", - резюмировал депутат.

Напомним, сегодня глава государства отправил правительство в отставку. Члены правительства, однако, будут исполнять свои обязанности до утверждения нового состава кабмина.

Временно исполнять обязанности премьер-министра страны будет Алихан Смаилов.

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев провел срочное совещание по вопросам социально-экономической ситуации в стране. Президент дал ряд поручений для стабилизации обстановки.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1949858-nam-vsem-nuzhno-sohranyat-spokoystvie-deputat-o-situatsii-v-kazahstane/