"Комплексная работа уже начата": глава Минэнерго о строительстве АЭС в Казахстане

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Глава Министерства энергетики РК Магзум Мирзагалиев на онлайн-брифинге в СЦК высказался о строительстве АЭС в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

Мирзагалиев отметил, что в этом году Казахстан был вынужден импортировать электроэнергию из-за определенного дефицита: были незапланированные перетоки из России.

"Мы сделали баланс потребления и производства электроэнергии до 2035 года. Мы однозначно видим необходимость строительства АЭС для того, чтобы обеспечить электроэнергией наше население и экономику", - отметил министр.

Между тем, по его словам, строительство любой станции и, в первую очередь, АЭС - это вопрос не быстрый. На это, как пояснил спикер, требуется длительный период времени, в среднем - до 10 лет.

"Действительно, это вопрос обсуждается уже с 2013 года, то есть, восемь лет. За это время изучались различные земельные участки, исходя из их сейсмичности, инфраструктуры, такие, как сети, и, естественно, исходя из потребления.

В "шорт-листе" сейчас две локации. Одна - это поселок Улкен в Алматинской области, вторая - город Курчатов. По сейсмичности они подходят.

Улкен с точки зрения наличия инфраструктуры будет интереснее, приоритетнее, потому что там проходит линия электропередач 500 киловольт "Север-Юг". Кроме того, поселок Улкен находится ближе к основным нашим потребителям - это южный регион", - пояснил глава Минэнерго.

Однако, по его словам, окончательное решение по выбору участка еще не принято.

"Эту работу сейчас уже начали, организовали проектную группу при "Самрук-Казына", которая должна все соответствующие изучения провести.

Как одна из тех задач, которая стоит перед данной группой - это не только определиться с участком, но и с технологиями, мощностью, хранением отходов. Эта такая комплексная работа, которая уже начата", - резюмировал Мирзагалиев.

Напомним, что тему появления АЭС в Казахстане стала активно обсуждаться после предложения Владимира Путина во время визита Токаева в Москву в 2019 году.

Тема вызвала острую реакцию у казахстанцев, однако президент Казахстана парировал это тем, что "фобии в этом вопросе неуместны".

Впоследствии он еще раз высказался о необходимости строительства атомной электростанции в стране. Также свое мнение на этот счет озвучивал и Елбасы Нурсултан Назарбаев.

Кроме того, неделю назад глава фонда "Самрук-Казына" Алмасадам Саткалиев уже называл места, где могла бы быть построена новая АЭС.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1948915-kompleksnaya-rabota-uzhe-nachata-glava-minenergo-o-stroitelstve-aes-v-kazahstane/