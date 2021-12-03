Назарбаев: Мы все равно будем строить атомную станцию

Нурсултан Назарбаев. Фото: Кадр из фильма "QAZAQ: История Золотого человека"

Нурсултан Назарбаев в эфире документального фильма "QAZAQ: История Золотого человека" рассказал о планах Казахстана по строительству АЭС в стране. По его словам, строительство атомной электростанции – не вопрос номер один, однако, АЭС все равно построят, передает корреспондент NUR.KZ.

В третьей части документального фильма речь шла о ядерной энергетике в Казахстане – Назарбаев рассказал о закрытии полигона в Семее и о планах строительства АЭС.

Интервьюер Оливер Стоун напомнил о существовании в Актау атомной электростанции в 1973-1995 годах.

Назарбаев ответил, что урановый рудник в Актау входил в состав советского Средмаш, который занимался производством атомных бомб и атомной энергией – станцию закрыли, когда ее ресурс был исчерпан.

"В то время еще такого объема газа, который производил бы электричество и опреснял воду Каспийского моря, не было, поэтому был построен этот реактор. К закрытию его свой ресурс он уже выработал.

Поэтому его мы закрыли, но я вам уже говорил – мы будем строить атомную станцию все равно. Выбрать надо подрядчика и технологию. Сильное желание проявляет Россия, Япония, Южная Корея и американские компании. Сейчас мы смотрим, где это сделать", - заявил Назарбаев.

Он добавил, что в Казахстане сегодня избыток электроэнергии – однако, поскольку строительство АЭС занимает 7-8 лет, к тому времени в стране возникнет дефицит.

"Россия обязательно хочет строить, все время задает вопрос – не ведем ли мы с кем-то другим переговоры. У нас есть комиссия, которая сейчас смотрит, где построить АЭС и когда, просто на сегодня это не является вопросом номер один для нас, но мы будем строить", - заявил Назарбаев.

Напомним, что ранее Токаев неоднократно высказывался о создании АЭС в стране – в ноябре он заявлял, что Казахстану придется принять это непопулярное решение.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1945229-nazarbaev-my-vse-ravno-budem-stroit-atomnuyu-stantsiyu/