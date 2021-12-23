Депутаты приняли закон об отмене смертной казни: документ направлен на подпись Токаеву

Иллюстративное фото: pixabay.com

Депутаты сената на пленарном заседании палаты в двух чтениях приняли проект закона "О внесении изменений и дополнения в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросу отмены смертной казни". Документ направлен на подпись главе государства, передает корреспондент NUR.KZ.

Заместитель Генерального прокурора РК Асет Чиндалиев отметил, что предлагаемый проект закона предусматривает полное исключение смертной казни из национального законодательства.

"Предлагаемый проект закона предусматривает полное исключение смертной казни из национального законодательства. В частности, из 11 статей в общей части Уголовного кодекса сметная казнь исключается как вид наказания, в том числе из статей о системе наказаний, назначений и замене наказания.

Кроме того, отменяется специальная статья о понятии смертной казни, условиях и применениях требования при моратории. Смертная казнь исключается из санкции 17 статей уголовного кодекса – самым строгим наказанием остается пожизненное лишение свободы", - пояснил он.

При этом путем дополнений Уголовного кодекса устанавливается запрет на условно-досрочное освобождение лиц, к которым смертная казнь заменена пожизненным лишением свободы.

"Положениями уголовно-процессуального, уголовно-исполнительного кодексов, регулирующих вопросы, связанные со смертной казнью, ставятся на утрату в полном объеме.

Таким образом, смертная казнь как вид уголовного наказания полностью исключается из национального законодательства. Поэтому предлагается исключить оговорку из закона "О ратификации Второго факультативного протокола".

В соответствии с протоколом, в случае полной отмены смертная казнь не подлежит восстановлению. Принятие проекта закона свидетельствует о том, что Казахстан является государством, твердо соблюдающим международный пакт о гражданских и политических правах.

Кроме того, страна будет входить в число 106 государств, которые отказались от смертной казни. Это решение является свидетельством прогресса страны на пути соблюдения прав человека", - резюмировал он.

Сенатор Андрей Лукин напомнил, что законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросу отмены смертной казни" разработан в соответствии со Вторым Факультативным Протоколом к Международному пакту о гражданских и политических правах, направленного на отмену смертной казни, ратифицированного 2 января текущего года.

"Законопроект направлен на гармонизацию национального законодательства в соответствии с принятыми международными правовыми обязательствами и предусматривает полную отмену смертной казни.

Полная отмена смертной казни в Республике Казахстан соответствует высоким гуманистическим принципам, обеспечивает защиту права человека и гарантии высшей конституционной ценности – права на жизнь.

Принятие законопроекта не повлечет негативных социально-экономических и правовых последствий, а также не потребует дополнительных финансовых затрат из государственного бюджета", - выразил уверенность спикер.

Напомним, что отменить смертную казнь в Казахстане предложили еще в сентябре 2019 года. В декабре того же года Токаев поручил начать процедуру окончательной отмены смертной казни в стране.

В сентябре 2020 года высшая мера наказания в республике была отменена официально. В декабре минувшего года документ об отмене одобрили в мажилисе, а 2 января текущего года его подписал президент.

В октябре заявлялось о том, что смертную казнь в Казахстане уберут из 13 статей УК и оставят в четырех, однако в ноябре общественники предложили исключить высшую меру из всех статей кодекса.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1948180-deputaty-prinyali-zakon-ob-otmene-smertnoy-kazni-dokument-napravlen-na-podpis-tokaevu/