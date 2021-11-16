Убрать смертную казнь из Уголовного кодекса Казахстана предложили общественники

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Руководитель общественного фонда «Хартия за права человека» Жемис Турмагамбетова на заседании НСОД с участием президента Казахстана предложила ратифицировать Второй факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и политических правах в полном объеме, без каких-либо оговорок - документ подразумевает отмену смертной казни, передает корреспондент NUR.KZ.

Жемис Турмагамбетова напомнила, что глава государства подписал в январе текущего года закон «О ратификации Второго факультативного протокола к Международному пакту о гражданских и политических правах», направленного на отмену смертной казни.

По ее словам, Второй факультативный протокол предусматривает оговорку, предусмотренную статьей 2 Протокола - это применение смертной казни в военное время после признания вины в совершении наиболее тяжких преступлений военного характера.

При этом она отметила, что понятие «военное время» согласно статье 3 Второго факультативного протокола означает состояние войны и не допускает иного толкования.

«У нас в стране идет работа по гармонизации норм Уголовного кодекса РК с положениями Второго факультативного протокола. Соответствующий закона должен быть принять до конца этого года. Но у нас вызывает серьезную обеспокоенность наличие в последнем по времени проекте закона РК об отмене смертной казни четырех составов преступлений, за которые разработчики проекта закона предлагают сохранить смертную казнь.

Сохранение в уголовном законодательстве Казахстана смертной казни за преступления военного характера, совершенного в военное время, будет означать, что наша страна допускает возможность того, что она может оказаться в состоянии войны с другими государствами, что будет являться достаточно тревожным сигналом мировому сообществу», - пояснила она.

В этой связи она попросила президента рассмотреть возможность ратификации Второго факультативного протокола к Международному пакту о гражданских и политических правах в полном объеме, без каких-либо оговорок.

Ранее сообщалось, что смертную казнь в Казахстане уберут из 13 статей уголовного кодекса и оставят в четырех.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1942456-ubrat-smertnuyu-kazn-iz-ugolovnogo-kodeksa-kazahstana-predlozhili-obschestvenniki/