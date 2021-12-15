Токаев: Мы не допустим дестабилизации внутренней ситуации

Касым-Жомарт Токаев. Кадр из видео: youtube.com/PTRKKZ

Глава государства, выступая на мероприятии по случаю 30-летней годовщины независимости республики, заявил, что Казахстан продолжит последовательную политическую модернизацию, но не допустит социального антагонизма, передает NUR.KZ.

"Мы продолжим последовательную политическую модернизацию, но не допустим социального антагонизма, скатывания в популизм, дестабилизации внутренней ситуации. В стране должен царить закон как твердая основа гармонии и порядка", - цитирует президента Twitter-аккаунт Акорды.

Токаев отметил, что только вместе казахстанцы смогут построить эффективное государство и справедливое общество.

"Только вместе мы обеспечим последовательный рост благосостояния всех граждан", - сказал он.

Напомним, сегодня президент Казахстана провел торжественное мероприятие в честь 30-летия независимости. Токаев поздравил всех казахстанцев с праздником и отметил, что независимость не досталась нам в подарок или по воле случая. Также он поблагодарил Нурсултана Назарбаева.

Кроме того, президент заявил, что международные резервы Казахстана составляют свыше 90 млрд долларов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1947123-tokaev-my-ne-dopustim-destabilizatsii-vnutrenney-situatsii/