Токаев проводит торжественное мероприятие в честь 30-летия независимости (видео)

Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

Касым-Жомарт Токаев проводит торжественное мероприятие по случаю 30-летия независимости Казахстана. Об этом сообщается в официальном Twitter-аккаунте Акорды.

Токаев открыл торжественное мероприятие по случаю 30-й годовщины независимости Казахстан. Глава государства поздравил соотечественников праздником.

"День Независимости – это великий праздник, который является венцом нашей многовековой борьбы за собственную государственность, олицетворением стойкости народа, ярким воплощением его светлых устремлений в будущее", - сказал президент.

Отметим, на мероприятии также присутствует Нурсултан Назарбаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1947113-tokaev-provodit-torzhestvennoe-meropriyatie-v-chest-30-letiya-nezavisimosti-video/