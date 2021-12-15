Токаев поблагодарил Назарбаева от имени казахстанцев

Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Президент Касым-Жомарт Токаев на торжественном собрании в "Астана Опера" в Нур-Султане в честь Дня независимости страны поблагодарил Нурсултана Назарбаева от имени казахстанцев, передает корреспондент NUR.KZ.

Токаев заявил, что одним из исторических достижений Назарбаева является оформление государственной границы – это гарантия независимости страны.

"30 лет независимости – это целая эпоха. Это эпоха упорного преодоления тяжелейших трудностей и испытаний, сравнимая с протяженной тернистой дорогой в неизведанное. Это эпоха созидания, по своим достижениям и значению ставшая поворотной в истории нашего народа.

Поэтому от имени граждан нашей страны хочу выразить Нурсултану Абишевичу Назарбаеву сердечную благодарность за его титанический труд в деле строительства Независимого Казахстана", - заявил президент.

Он добавил, что "святой обязанностью" казахстанцев является сохранение независимости Казахстана для будущих поколений.

"В условиях новых глобальных и региональных вызовов для приумножения достижений независимости нам следует удвоить и даже утроить усилия. Другими словами, почивать на лаврах ни в коем случае нельзя", - сказал Токаев.

Напомним, что сегодня президент Казахстана проводит торжественное мероприятие в честь 30-летия независимости. Президент поздравил всех казахстанцев с праздником и отметил, что независимость не досталась нам в подарок или по воле случая.

Кроме того, президент заявил, что международные резервы Казахстана составляют свыше 90 млрд долларов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1942454-tokaev-poblagodaril-nazarbaeva-ot-imeni-kazahstantsev/