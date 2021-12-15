Токаев: Независимость не досталась нам в подарок или по воле случая

Касым-Жомарт Токаев. Кадр из видео: youtube.com/PTRKKZ

Глава государства Касым-Жомарт Токаев открыл торжественное мероприятие по случаю 30-летия независимости. Президент поздравил всех казахстанцев с праздником и отметил, что независимость не досталась нам в подарок, передает NUR.KZ.

"Независимость не досталась нам в подарок или по воле случая. Ценности Независимости красной нитью проходят через столетие национальной истории", - заявил президент в ходе выступления.

Токаев отметил, что благодаря масштабным реформам, объем отечественной экономики в реальном выражении увеличился в 2,5 раза.

"Валовый внутренний продукт на душу населения в долларовом эквиваленте вырос более чем в 13 раз и обеспечил нашей стране безусловное лидерство в Центральной Азии", - цитирует президента Twitter-аккаунт Акорды.

Отметим, на мероприятии также присутствует Нурсултан Назарбаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1947117-tokaev-nezavisimost-ne-dostalas-nam-v-podarok-ili-po-vole-sluchaya/