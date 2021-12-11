Документальный фильм о желтоксановцах показали в Алматы

Премьерный показ фильма. Фото: акимат города Алматы

В рамках 30-летия Независимости страны и 35-летия декабрьских событий в Алматы состоялся премьерный показ документального фильма "Желтоқсан – Ел Тәуелсіздігінің бастауы". Вместе с представителями всех желтоксановских организаций премьеру посетил заместитель акима Алматы Ержан Бабакумаров, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата города Алматы.

Документальный фильм рассказывает о судьбах участников- активистов декабрьских событий 1986 года и ключевом значении Алматы.

Зрителю представлены уникальные архивные кадры, эксклюзивные интервью с интересными людьми, простым и понятным языком описан процесс политической модернизации страны.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев в своей статье "Независимость прежде всего" сказал, что "в 1986 году сыновья и дочери казахского народа, не побоявшись гнева советской власти, вышли на улицы, чтобы защитить честь нации.

Премьерный показ фильма. Фото: акимат города Алматы

Символично, что ровно пять 5 лет спустя была провозглашена наша Независимость. Нам необходимо по достоинству оценить и всячески популяризировать мужество и подвиг героев Желтоксана".

В документальном фильме "Желтоқсан – Ел Тәуелсіздігінің бастауы" дается объективная оценка сложного исторического периода, о тернистом пути к великой цели – обретению независимости. Молодые люди, выступившие за свободу волеизъявления, наткнулись на стену тоталитарной системы, подавившей это восстание духа.

Писатель, заместитель председателя Союза писателей Казахстана Мереке Кулкенов отметил значимость такой работы, объективно рассказывающей о событиях тех лет.

Показ фильма. Фото: акимат города Алматы

"Фильм получился очень хорошим, по-настоящему документальным. Использованы архивные документы, хроника, приведены рассказы очевидцев и участников декабрьских событий.

Благодаря поддержке акимата Алматы сделан еще один важный шаг для объективной оценки истории и роли желтоксановцев", - сказал Кулкенов.

На премьерный просмотр фильма были приглашены представители всех желтоксановских организаций. Среди них Нурлыбек Куанбаев, Гульбахрам Жунис, Мырзагул Тажигулулы, Умит Босманова, Талгат Рыскулбек, Гульмира Баяткызы.

Премьерный показ фильма. Фото: акимат города Алматы

Документальный фильм снят творческой группой телеканала "Алматы" в составе режиссера Атлана Булыбаева, редактора Айданы Шалкаровой и продюсера Айгерим Аскарбай.

Съемочный процесс длился около 5 месяцев, в результате зрителям представлен 60-минутный документальный телепроект.

Генеральный директор телеканала "Алматы" Нуржан Мухамеджанова отметила, что декабрьские события занимают особое место в национальной истории.

Премьерный показ фильма. Фото: акимат города Алматы

"Исторически справедливой оценкой можно считать слова Первого Президента - Елбасы Нурсултана Назарбаева, который назвал участников декабрьского движения первыми ласточками свободы и независимости.

Президент Касым-Жомарт Токаев также подчеркнул историческое значение тех событий, отметив мужество их участников. Популяризации мужества и подвига участников декабрьских событий посвящен этот фильм", – поделилась Мухамеджанова.

Премьерный показ фильма. Фото: акимат города Алматы

Напомним, в рамках мер по сохранению истории, в том числе о событиях 1986 года, в Алматы улица носит название "Желтоксан". На ее пересечении с Площадью Республики расположен монумент "Тәуелсіздік таңы".

Он создан по инициативе Первого Президента - Елбасы Нурсултана Назарбаева. Улицы города Алматы получили имена таких героев, как Кайрат Рыскулбеков, Ляззат Асанова, Ербол Сыпатаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1946512-dokumentalnyy-film-o-zheltoksanovtsah-pokazali-v-almaty/