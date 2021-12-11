Алматинцы поделились впечатлениями от торжественного концерта ко Дню Независимости

Фото: акимат города Алматы

В Алматы прошел концерт к 30-летию Независимости "Алматы – Тәуелсіздіктің алтын бесігі". Его участники говорили о значимости города в становлении государственности, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата города Алматы.

На мероприятии чествовали общественных деятелей, а после организаторы подготовили концертную программу с участием казахстанских музыкантов и исполнителей. На протяжении мероприятия зрителям транслировались видеоархивы об исторических и политических событиях в стране.

По словам эксперта туризма, члена Национальной комиссии ЮНЕСКО по нематериальному наследию Бахыткамал Нарызымбетовой, обретение Независимости - самый интересный этап в истории нашей страны.

"Очень приятно, что Алматы стал золотой колыбелью Независимости. Именно здесь подписана декларация СНГ, все основные документы, вхождение в ООН, приняты государственные символы.

Находясь в этом зале, на ум приходят слова Мухтара Ауэзова, который говорил о том, что казахи были вечными странниками в погоне за счастьем в степи. Я считаю, что счастье к нам пришло в эти годы. Сегодня только нужно работать, созидать, любить свою Родину.

Хотелось бы поздравить всех алматинцев, казахстанцев с большим событием - с днем Независимости, благодаря которому Казахстан стал узнаваемым во всем мире. Мы должны быть достойными истории наших предков.

Я с удовольствием приняла приглашение на это мероприятие. Хочется отметить, что творческая жизнь нашего города развивается вместе с ним, сегодня благодаря музыкальным номерам все зрители получили хорошее настроение", - поделилась мыслями после концерта Нарызымбетова.

Фото: акимат города Алматы

Другой приглашенный участник - доктор исторических наук, профессор, заместитель председателя алматинского корейского национального центра Георгий Кан - считает, что День Независимости - большой праздник в истории любого государства и народа.

"Мы знаем за всю многовековую историю, с каким трудом далась наша Независимость, поэтому сегодня мы с большой теплотой и патриотизмом отмечаем этот праздник. За 30 лет мы состоялись как государство, получив достойное положение в мире.

В этот день алматинцам подарили прекрасный концерт, где были показаны архивные кадры о том, как Алматы был центром исторических и политических событий. Нам напомнили о первых шагах Независимости.

Сегодня была замечательная музыкальная программа, визуальный ряд, и, конечно, сама атмосфера награждения произвела особое впечатление", - рассказал Кан.

Фото: акимат города Алматы

О том, что страна за годы Независимости достигла больших успехов и в политике, образовании, медицине, культуре, и в спорте, заявила педагог-воспитатель Реабилитационного центра для детей и подростков города Алматы Гульнара Азизова, приглашенная на торжественное мероприятие.

"Я много лет работаю в системе образования и хочу отметить, что сейчас в нашей стране уделяется большое внимание особенным детям, и это здорово. В нашей стране и городе помогают социализироваться таким детям.

Алматы - мой родной город, своему любимому городу желаю процветания, а всем его жителям мирного, голубого, чистого неба над головой. Сегодня наши артисты в очередной раз подтвердили статус культурной столицы.

Все зрители получили необыкновенное удовольствие от концерта. Даже не знали, что в нашем городе живут такие самородки. Огромное спасибо за потрясающую, трогательную встречу поколений!" - сказала педагог из Алматы.

Фото: акимат города Алматы

Сошлась с коллегами во мнении и директор специализированной коррекционной школы-интерната №2 для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата города Алматы Бахыт Ермекова, которая с 1988 года посвятила себя профессии учителя.

"Могу сказать, что раньше дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата меньше были охвачены образованием, больше находились дома, но сейчас в независимой стране создаются все условия для того, чтобы дети могли себя реализовать.

В нашей школе дети не только учатся, но и занимаются спортом, нас поддерживает футбольная Федерация Казахстана, дети также занимаются плаванием. Нам оказывают поддержку местные исполнительные органы, благодаря чему дети не считают себя ограниченными.

Сегодня мы живем в процветающем государстве. Всех жителей Алматы поздравляю с праздником - днем Независимости! Большое спасибо за разнообразный, красивый концерт, за шикарных исполнителей, которые нам создали хорошее настроение к нашему празднику", - высказалась Ермекова.

В числе приглашенных также были участники декабрьских событий. В 1986 году Рашиде Жексембаевой было 22 года. Сегодня она - член объединения Дома ветеранов.

"Я благодарна, что сегодня вспоминают участников декабрьских событий, ценят наш вклад в становление Независимости. Обретение Независимости для каждого из нас стало настоящей победой.

Хотелось бы поздравить всех с праздником, пусть он объединяет всех казахстанцев. От сегодняшнего мероприятия остались самые восторженные впечатления, концерт получился очень добрым, душевным. Хороший сценарий, видеосопровождение. Огромное спасибо", - сказала Жексембаева.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1946508-almatintsy-podelilis-vpechatleniyami-ot-torzhestvennogo-kontserta-ko-dnyu-nezavisimosti/