"Я расстроился": аким Атырауской области о задержании своего заместителя Хаменовой

Махамбет Досмухамбетов. Фото: instagram.com/m.dosmukhambetov_online

Аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов в кулуарах правительства высказался по поводу задержания одного из его заместителей - экс-депутата мажилиса Бакытгуль Хаменовой, передает корреспондент NUR.KZ.

Представители СМИ поинтересовались, кто сейчас выполняет должностные функции Бакытгуль Хаменовой и верит ли глава региона в то, что она могла совершить коррупционное преступление.

"Место Хаменовой никто не занял. Ее функции распределены между другими заместителями акима. Идет расследование, все будет ясно после расследования. Я не могу комментировать - ни да, ни нет (вопрос о том, верю я в ее вину или нет - прим.ред.). Пока следствие идет. Я не разговаривал с ней после задержания, на допрос меня не вызывали. Услышав новость о задержании, конечно, я расстроился", - сообщил аким региона.

Прокомментировал он также вопрос о готовности уйти в отставку.

"Я несколько раз на этот вопрос отвечал. Есть закон, который регулирует этот вопрос. И если будет установлено, что кто-то из моих подчиненных в прямом подчинении, заместителей совершил коррупционное правонарушение, то, согласно закону, я должен буду подать в отставку, принять ее или нет - решать главе государства", - пояснил Досмухамбетов.

Между тем, по его словам, решение об установке в Атырау памятника Абаю Кунанбаеву было принято еще в 2016 году.

"Во время пандемии мы не могли провести работы, были планы установить памятник в этом году. Почему нет (на вопрос о том, будет ли установлен памятник - прим.ред.)? Да, может затянуться, а может не затянуться. Я не могу сказать, повлияет ли расследование", - резюмировал аким Атырауской области.

Напомним, о задержании замакима Атырауской области Бакытгуль Хаменовой стало известно в минувшие выходные. Сообщалось, что ее не стали помещать под стражу, а отправили под домашний арест. Позже решение о домашнем аресте объяснили в суде.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1946840-ya-rasstroilsya-akim-atyrauskoy-oblasti-o-zaderzhanii-svoego-zamestitelya-hamenovoy/