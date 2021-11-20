Опубликовано видео рабочей поездки Токаева в Алматы

Кадр из видео: Берик Уали/facebook.com

19 ноября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев с рабочим визитом побывал в Алматы. Видео поездки опубликовал на своей официальной странице в Facebook пресс-секретарь главы государства Берик Уали.

Президент Казахстана в своей алматинской резиденции провел встречу с представителями финансового сектора страны.

Программа визита также предусматривала посещение ряда социальных, образовательных и природных объектов, ознакомление с ходом реконструкции одной из ТЭЦ.

Так, Касым-Жомарт Токаев побывал в Доме социальных услуг, посетил родную школу, которую окончил в 1970 году, а в "Сосновом бору" посадил дерево.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1943128-opublikovano-video-rabochey-poezdki-tokaeva-v-almaty/