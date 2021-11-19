Токаев посетил школу в Алматы, которую он окончил в 1970 году

Касым-Жомарт Токаев в школе-гимназии №25. Фото: akorda.kz

В рамках рабочей поездки в Алматы президент посетил школу-гимназию № 25 имени Ильяса Есенберлина, которую он окончил в 1970 году, сообщает Акорда на своем официальном сайте.

Глава государства осмотрел учебные кабинеты, оснащенные современным интерактивным оборудованием, актовый зал, библиотеку.

Символичным моментом стало посещение класса, в котором учился Касым-Жомарт Токаев. В настоящее время здесь располагается кабинет французского языка.

Кроме того, президент ознакомился с экспозицией музея истории школы, где собраны различные архивные документы о прошлом учебного заведения, биографии и фотографии его известных выпускников.

Касым-Жомарт Токаев в школе-гимназии №25. Фото: akorda.kz

Касым-Жомарт Токаев в школе-гимназии №25. Фото: akorda.kz

Касым-Жомарт Токаев в школе-гимназии №25. Фото: akorda.kz

Касым-Жомарт Токаев в школе-гимназии №25. Фото: akorda.kz

Затем в библиотеке глава государства оставил памятную запись в книге почетных гостей.

Касым-Жомарту Токаеву также показали письмо, которое он от имени своего 10 "В" класса составил сам и заложил в капсулу времени в школьную стену в 1970 году.

"Мы сделали немало дел, но нам предстоит еще много работы. Мы обещаем, что хорошо закончим 10 класс. Мы обещаем, что хорошо сдадим экзамены в институт, а по окончании его будем работать. Обещаем, что, когда мы придем к вам в 2017 году 64-65-летними людьми, нам не будет стыдно посмотреть вам в глаза", — говорится в письме.

Продолжив традицию, ученики 11 класса в присутствии президента также заложили в стену капсулу времени с письмом, адресованным в 2050 год.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1943049-tokaev-posetil-shkolu-v-almaty-kotoruyu-on-okonchil-v-1970-godu/