Токаев посетил Дом социальных услуг в Алматы

Касым-Жомарт Токаев в Доме социальных услуг. Фото: akorda.kz

Президент страны Касым-Жомарт Токаев в рамках рабочего визита в Алматы посетил недавно открывшийся Дом социальных услуг, сообщает Акорда на своем официальном сайте.

Президент осмотрел зал обслуживания, где ознакомился с проводимой здесь работой. Токаеву рассказали, что центр на сегодня остается единственным подобным социальным объектом в стране. Данную практику планируется применять и в других регионах.

Касым-Жомарт Токаев в Доме социальных услуг. Фото: akorda.kz

Касым-Жомарт Токаев в Доме социальных услуг. Фото: akorda.kz

Учреждение оказывает малообеспеченным слоям населения услуги в различных сферах по принципу "одного окна".

С учетом того, что в центр обращаются граждане, испытывающие жизненные трудности и переживающие семейные конфликты, здесь открыты кабинеты правовой и психологической помощи. Также оборудована игровая площадка для детей.

Дом социальных услуг. Фото: akorda.kz

Дом социальных услуг. Фото: akorda.kz

Ранее в ходе своего визита в Алматы президент в очередной раз высказался о строительстве АЭС в Казахстане, а также прокомментировал возможность внедрения цифрового тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1943033-tokaev-posetil-dom-sotsialnyh-uslug-v-almaty/