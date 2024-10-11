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Доллар подешевел более чем на 4 тенге в Казахстане

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Доллары и тенге
Доллары и тенге. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Американская валюта подешевела более чем на 4 тенге сегодня, 11 октября, в результате дневных торгов на Казахстанской фондовой бирже, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт KASE.

Так, средневзвешенный курс доллара составил 487,37 тенге, снизившись на 4,37 тенге с момента последних торгов.

Согласно данным со страницы обменного курса на NUR.KZ, покупка и продажа доллара в казахстанских банках второго уровня осуществляется по следующему курсу:

  • в Астане: покупка - 481-481,5 тенге, продажа - 487 тенге;
  • в Астане: покупка - 481-484,5 тенге, продажа - 487-488,5 тенге.

Между тем на сайте Kurs.kz, в казахстанских обменниках на данный момент купить и продать доллары можно по следующим ценам:

  • в Алматы: покупка - 484-485 тенге, продажа - 486-488,5 тенге;
  • в Астане: покупка - 483-484 тенге, продажа - 489,5-492 тенге.

Напомним, что 9 октября доллар подорожал почти на 2,5 тенге, составив 489,06 тенге. А вчера, по итогам дневной сессии, средневзвешенный курс доллара составил 490,84 тенге, повысившись на 1,35 тенге.

Сегодня глава Нацбанка Тимур Сулейменов объяснил, что происходит c курсом доллара в Казахстане последние дни, и почему было повышение почти до 500 тенге за "американца". Также он высказался о соотношении курса американской валюты к казахстанской.

Кроме того, Сулейменов рассказал, чем завершилась ситуация с наложением санкций на Мосбиржу и влиянии этого на деятельность KASE.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2173207-dollar-podeshevel-na-bolee-chem-4-tenge-v-kazahstane/

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