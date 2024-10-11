Что происходит с курсом доллара в Казахстане, объяснил глава Нацбанка

Глава Нацбанка на брифинге объяснил, что происходит c курсом доллара в Казахстане в последние дни, и почему было повышение почти до 500 тенге за "американца", передает корреспондент NUR.KZ.

"Да, с начала октября мы наблюдаем некую усилившуюся волатильность курса тенге к доллару. Она обусловлена, в первую очередь, экономической активностью. Мы наблюдаем значительный рост спроса на доллары со стороны субъектов хозяйствования, то есть экономических агентов. Это касается как частного сектора, так и субъектов квазигосударственного сектора.

Вы знаете, что сейчас такой достаточно горячий период: инвестиционные, инфраструктурные, торгово-экономические контракты закладываются. Во многом эти контракты с использованием импортного сырья, оборудования, технологий и так далее. Все это вызывает повышенный спрос на доллары, и мы видим, что курс доллара несколько повысился", - сообщил Сулейменов.

Второй причиной колебания курса глава Нацбанка назвал "поведение" самого доллара.

"Помимо усиления или укрепления самого тенге, происходит усиление или укрепление доллара в результате денежно-кредитной политики ФРС США, то есть Центрального банка США. Мы видим, что с начала октября индекс доллара к шести основным валютам усилился на 2,1%. То есть это касается и евро, и иены, и франка, и так далее. Доллар сам стал сильнее.

В отношении российского рубля доллар усилился вообще более чем на 4%. Таким образом само глобальное укрепление доллара также влияет на наш внутренний курс тенге", - заявил Сулейменов.

Он также напомнил, что для повышения доходности ЕНПФ в Казахстане долю валютных активов в долларах довели до 40% - это тоже было дополнительным источником спроса на доллар.

"Еще один важный аспект - правительство запросило дополнительный трансферт из Нацфонда. И на этот месяц, на октябрь, мы будем продавать рекордные 1,3-1,4 млрд долларов из Нацфонда для Министерства финансов, для бюджета. Поэтому на стороне предложения доллара у нас достаточно объемные средства еще есть. То есть, из этих 1,4 млрд долларов мы где-то треть уже продали на рынке, и до конца месяца продадим еще две трети.

Соответственно, мы считаем, что этих средств вполне достаточно для того, чтобы вот эта волатильность в моменте успокоилась, и курс вернулся к своим более фундаментальным значениям", - заключил глава Нацбанка.

Сегодня, 11 октября, Нацбанк Казахстана озвучил очередное решение по базовой ставке - она вновь сохранена на уровне 14,25 % годовых. Глава Нацбанка Тимур Сулейменов также ответил, может ли недавний рост курса доллара повлиять на соцпрогноз правительства в Казахстане.

Напомним, накануне доллар подорожал почти на 1,5 тенге и составил 495 тенге в обменниках Казахстана.

Ранее на вопросы по поводу курса в кулуарах сената отвечал вице-министр национальной экономики Арман Касенов. Он заверил: колебания случаются в пределах нормы. По его словам, оснований для девальвации и поводов для волнения у граждан нет - несмотря ни на что, нацвалюта держится уверенно.

Также скачок курса ранее комментировали и экономисты, которые уверены, что стоимость доллара вскоре вернется к привычным отметкам.