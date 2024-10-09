Курс доллара в обменниках перевалил за 491 тенге в Казахстане
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Доллар подорожал почти на 2,5 тенге сегодня, 9 октября, в результате дневных торгов на Казахстанской фондовой бирже, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт KASE.
По итогам дневной сессии средневзвешенный курс доллара составил 489,06 тенге, повысившись на 2,48 тенге с момента последних торгов.
По данным со страницы обменного курса на NUR.KZ, покупка и продажа доллара в казахстанских банках второго уровня осуществляется по следующему курсу:
- в Алматы: покупка – 486,3 - 489,1 тенге, продажа – 490,5 - 491,8 тенге;
- в Астане: покупка – 486,3 - 486,5 тенге, продажа – 490,5 - 491,8 тенге.
Кроме того, как сообщается на сайте Kurs.kz, в казахстанских обменниках на данный момент купить и продать доллары можно по следующим ценам:
- в Алматы: покупка – 489 - 490 тенге, продажа – 490,4 - 491,5 тенге;
- в Астане: покупка – 486 - 487 тенге, продажа – 490 - 491 тенге.
- Отметим, что в понедельник на бирже KASE тоже наблюдалось подорожание американской валюты - 7 октября днем доллар подорожал на 2,28 тенге.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2172126-dollar-rezko-podorozhal-na-birzhe-v-kazahstane/
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