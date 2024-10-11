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"Решение принято": глава Нацбанка о выходе Мосбиржи из состава акционеров KASE

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Флаги с логотипом KASE
Флаги с логотипом KASE. Иллюстративное фото: kase.kz

Глава Нацбанка Тимур Сулейменов на брифинге рассказал, чем завершилась ситуация с наложением санкций на Мосбиржу и влиянии этого на деятельность KASE, передает корреспондент NUR.KZ.

Тимур Сулейменов сообщил, что детали по ситуации можно узнать у представителей казахстанской биржи.

"После того, как Мосбиржа попала под санкции, они, я считаю, по-партнерски сказали, что да, наш санкционный статус будет мешать вашей бирже, поэтому это решение о том, что они выйдут, оно принято", - заявил он.

По его словам, KASE позже выпустит пресс-релиз касательно взаимодействия с Московской биржей.

"Самое главное, Мосбиржа приняла решение, она поддержала решение о выходе из состава КАSЕ, то есть в ближайшее время Мосбиржи в составе акционеров KASE не будет. Кто занял ее место, пока сказать не могу", - резюмировал Сулейменов.

Санкции против Мосбиржи

Напомним, в середине июня Московская биржа объявила о прекращении торгов долларом и евро после того, как Минфин США внес ее в санкционный список.

Казахстанская фондовая биржа (KASE) на фоне введения санкций против Мосбиржи сделала заявление. В KASE отмечали, что ограничения против Мосбиржи, которая является акционером KASE, никак не влияют на деятельность биржи и Клирингового центра KASE: биржа продолжает работать в штатном режиме и по стандартному регламенту.

Тогда же глава Нацбанка РК Тимур Сулейменов рассказывал, как наложение санкций на Московскую фондовую биржу повлияет на деятельность KASE. Он отметил, что в российских обменниках цена доллара подскочила до 200 рублей.

Также он объяснял, может ли Казахстан выкупить долю KASE у Мосбиржи.

В середине июня Тимура Сулейменова вновь спрашивали про выкуп акций KASE у Мосбиржи. Тогда глава Нацбанка отмечал, что обсуждаются любые варианты развития событий.

В июле председатель правления KASE признала, что вопрос, как отразятся на Казахстане наложенные на Мосбиржу санкции, волнует многих. По ее словам, на тот момент отношения с Московской биржей анализировались с точки зрения рисков для Казахстанской фондовой биржи, и было признано необходимым прекратить долю участия Московской биржи в капитале Казахстанской фондовой биржи.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2173146-reshenie-prinyato-glava-nacbanka-o-vyhode-mosbirzhi-iz-sostava-akcionerov-kase/

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