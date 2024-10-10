До 495 тенге подскочил доллар в казахстанских обменниках

Доллар подорожал почти на 1,5 тенге сегодня, 10 октября, в результате дневных торгов на Казахстанской фондовой бирже, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный сайт KASE.

По итогам дневной сессии средневзвешенный курс доллара составил 490, 84 тенге, повысившись на 1,35 тенге с момента последних торгов.

По данным со страницы обменного курса на NUR.KZ, покупка и продажа доллара в казахстанских банках второго уровня осуществляется по следующему курсу:

в Алматы: покупка – 490 - 491 тенге, продажа – 493,7 - 496 тенге;

покупка – 490 - 491 тенге, продажа – 493,7 - 496 тенге; в Астане: покупка – 490 тенге, продажа – 495 - 496 тенге.

Кроме того, как сообщается на сайте Kurs.kz, в казахстанских обменниках на данный момент купить и продать доллары можно по следующим ценам:

в Алматы: покупка – 489 - 492 тенге, продажа – 494,5 - 495 тенге;

покупка – 489 - 492 тенге, продажа – 494,5 - 495 тенге; в Астане: покупка – 489 - 490 тенге, продажа – 494 - 495 тенге.

Отметим, накануне на KASE доллар подорожал почти на 2,5 тенге - подорожание отразилось и на стоимости "американца" в обменниках.

В понедельник на бирже тоже наблюдалось повышение стоимости американской валюты - 7 октября днем доллар подорожал на 2,28 тенге.