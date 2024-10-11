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"Обещаний по курсу я не могу давать": глава Нацбанка о соотношении доллара к тенге

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Тимур Сулейменов
Тимур Сулейменов. Фото: ГУ "Национальный Банк Республики Казахстан"

Глава Нацбанка на брифинге прокомментировал вопрос о том, каким в дальнейшем может быть курс доллара в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты заметили, что ранее Тимур Сулейменов обещал, что доллар не достигнет 500 тенге.

"Терминами вроде "обещал", я бы аккуратнее, наверное, пользовался. Обещание - это когда я вышел, вот так (ладонь к сердцу – прим. ред.) приложил, сказал: "я обещаю". Но такого, наверное, не было. Когда мы разговаривали в кулуарах парламента с вами и с другими коллегами, вопрос как был задан? "Ожидаете вы или нет". Я, исходя из той информации, которая у меня есть, макроэкономическая, отраслевая, рыночная и так далее, сказал, что ни фундаментально, ни рыночно мы курса в 500 тенге не видим", - заявил в ответ Тимур Сулейменов.

По его словам, Нацбанк этой позиции придерживается и сейчас.

"Каких-либо обещаний по курсу я просто не могу давать, потому что это не в моем функционале, не в мандате. По курсу обещания в условиях свободного рынка и курса образования, наверное, никто не может обещания давать", - резюмировал глава Нацбанка.

Добавим, также Тимура Сулейменова спросили, стоит ли рекомендовать правительству менять прогноз по курсу в свете недавнего удорожания доллара. Глава Нацбанка сообщил, что такой необходимости нет, так как средний курс годовой курс как раз в районе 460 тенге, как и обозначено в прогнозе социально-экономического развития правительства на 2024-2026 годы.

Напомним, курс доллара в казахстанских обменниках приближается к отметке 500 тенге. О причинах высказались казахстанские экономисты.

Также на вопросы по поводу курса в кулуарах сената отвечал вице-министр национальной экономики Арман Касенов. Он заверил: колебания случаются в пределах нормы. По его словам, оснований для девальвации и поводов для волнения у граждан нет – несмотря ни на что, нацвалюта держится уверенно.

Девальвация, как мы объясняли ранее, – это резкое снижение курса национальной валюты к другой устойчивой валюте или золоту. Правительство прибегает к девальвации целенаправленно при высоком уровне инфляции, или если поддержка курса валюты обходится слишком дорого для бюджета страны. Также причиной девальвации может стать ухудшение платежного баланса страны – когда импорт товаров превышает экспорт. В Казахстане девальвация проводилась трижды:

  • в апреле 1999 года – тенге подешевел на 64,6% к доллару США: от 85 до 130-140 тенге;
  • 4 февраля 2009 года случилась вторая девальвация – тогда курс казахстанской валюты подешевел с примерно 120 тенге за доллар до 150 тенге;
  • 11 февраля 2014 года случилась третья девальвация – тенге обесценился на 20%, от 155,5 тенге до 185 тенге за доллар.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2173114-obeshchaniy-po-kursu-ya-ne-mogu-davat-glava-nacbanka-o-sootnoshenii-dollara-k-tenge/

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