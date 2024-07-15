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Санкции в отношении Мосбиржи: как это может повлиять на работу КАSЕ

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Флаги с логотипом KASE
Флаги с логотипом KASE. Иллюстративное фото: kase.kz

Председатель правления KASE Алина Алдамберген сегодня на пресс-конференции рассказала, какие могут быть последствия для казахстанской биржи из-за санкций против Мосбиржи, пишет корреспондент NUR.KZ.

Алина Алдамберген признала, что этот вопрос сейчас волнует многих.

"Что касается Московской биржи, я знаю, что этот вопрос всех интересует, но тем не менее, я думаю, Казахстанская фондовая биржа столкнулась с ситуацией, с которой сталкиваются и казахстанские банки, когда один из контрагентов попадает в список санкционных лиц США, Великобритании или других стран. Мы столкнулись ровно с этой ситуацией. При этом Московская биржа является нашим акционером – владеет 13,1% акций, – стратегическим партнером, с ней заключен ряд соглашений", – заявила она.

По ее словам, сейчас отношения с Московской биржей в связи с санкциями подвергаются анализу с точки зрения рисков для Казахстанской фондовой биржи. Отмечается, что органы управления биржи рассматривали этот вопрос, анализировали, привлекали консультантов.

"Мы считаем, что наличие санкционного лица в акционерах биржи влияет на наши отношения и поддержание отношений с иностранными финансовыми организациями, партнерами. При этом необходимо подчеркнуть, что мы являемся контрагентом и организуем торговлю иностранными валютами – парами доллар-тенге, евро-тенге, юань-тенге и так далее.

Соответственно, мы также проходим санкционный анализ с нашими контрагентами – иностранными банками. Наличие санкционного лица подвергает нас риску приостановки обслуживания биржи или приостановки отдельных платежей.

Так как мы являемся центральным звеном казахстанского валютного рынка, то такие ситуации для биржи недопустимы", – подчеркнула спикер.

Глава KASE добавила, что признано необходимым прекратить долю участия Московской биржи в капитале Казахстанской фондовой биржи.

"Мы планируем и проводим переговоры о возможности выкупа у Московской биржи акций, которая (сделка – прим. ред.) может быть либо осуществлена самой биржей, либо продана (доля – прим. ред.) третьим лицам, но по согласованию с Казахстанской фондовой биржей, так как доля Московской биржи является достаточно значительной.

В любом случае Казахстанская фондовая биржа примет все необходимые меры для того, чтобы обеспечить стабильность рынка капитала, в частности, валютного рынка", – отметила Алина Алдамберген.

Санкции против Мосбиржи

Напомним, в середине июня Московская биржа объявила о прекращении торгов долларом и евро после того, как Минфин США внес ее в санкционный список.

Казахстанская фондовая биржа (KASE) на фоне введения санкций против Мосбиржи сделала заявление. В KASE отмечали, что ограничения против Мосбиржи, которая является акционером KASE, никак не влияют на деятельность биржи и Клирингового центра KASE: биржа продолжает работать в штатном режиме и по стандартному регламенту.

Тогда же глава Нацбанка РК Тимур Сулейменов рассказывал, как наложение санкций на Московскую фондовую биржу повлияет на деятельность KASE. Он отметил, что в российских обменниках цена доллара подскочила до 200 рублей.

Также он объяснял, может ли Казахстан выкупить долю KASE у Мосбиржи.

В конце прошлой недели Тимура Сулейменова вновь спрашивали про выкуп акций KASE у Мосбиржи. Тогда глава Нацбанка отмечал, что такие разговоры идут.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2134320-sankcii-v-otnoshenii-mosbirzhi-kak-eto-mozhet-povliyat-na-rabotu-kase/

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