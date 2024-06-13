Может ли Казахстан выкупить долю KASE у Мосбиржи, рассказал глава Нацбанка

Глава Нацбанка Тимур Сулейменов сегодня в кулуарах сената рассказал, может ли Казахстан выкупить 13% доли KASE у Московской биржи, передает корреспондент NUR.KZ.

Тимур Сулейменов сообщил, что сейчас обсуждаются любые варианты развития событий.

"Возможно. Как вы знаете, в KASE Национальный банк имеет 47%. У нас есть собственная смета, есть собственно деньги, за которые покупать. Если будем покупать", – заявил он.

Глава Нацбанка признал, что ряд систем казахстанской биржи базируется на системах MOEX (Московской биржи). Но тут же добавил, что Казахстан давно эти системы оплатил, и они находятся в рабочем состоянии.

"Никаких проблем не будет", – заверил Сулейменов.

По его словам, "вчерашние решения о включении инфраструктурной организации MOEX в санкции фундаментально в российской экономике ничего не поменяло".

"Исходя из нашего расчета, курс рубля к доллару не поменяется. Соответственно, каких-либо значительных движений по курсу тенге-рубль тоже не ожидаем. Буквально сейчас смотрел – вчера средний курс биржи нашей KASE был 450,24, сейчас доллар торгуется 450,30. Движения практически нет", – добавил глава Нацбанка.

Ранее Нацбанк выпустил заявление после введения санкций против Мосбиржи. Отмечалось, что специалисты следят за развитием ситуации на финансовом рынке.

Однако утром Тимур Сулейменов рассказывал, как наложение санкций на Московскую фондовую биржу повлияет на деятельность KASE. Он отмечал, что в российских обменниках цена доллара подскочила до 200 рублей.

Кроме того, доллар подорожал сегодня утром и в обменниках Казахстана. В среднем его можно было купить по 456 тенге.

Напомним, вчера Московская биржа объявила о прекращении торгов долларом и евро после того, как Минфин США в среду внес ее в санкционный список.

Как следует из сообщения биржи, начиная с 13 июня "на валютном рынке и рынке драгоценных металлов торги осуществляются по всем инструментам, за исключением валютных пар с долларом США и евро".

Тем не менее в Центробанке России заявили, что продавать валюту в российских банках можно будет в прежнем режиме.

Позже Казахстанская фондовая биржа (KASE) на фоне введения санкций против Мосбиржи сделала заявление. В KASE заявили, что ограничения против Мосбиржи, которая является акционером KASE, никак не влияют на деятельность биржи и Клирингового центра KASE: биржа продолжает работать в штатном режиме и по стандартному регламенту.