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Нацбанк в третий раз подряд сохранил базовую ставку в Казахстане

Опубликовано:

Национальный Банк
Национальный Банк. Фото: Национальный Банк Республики Казахстан

Сегодня, 11 октября, Нацбанк Казахстана озвучил очередное решение по базовой ставке - она вновь сохранена на уровне 14,25 % годовых, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу НБ РК.

"Комитет по денежно-кредитной политике Национального Банка установил базовую ставку на уровне 14,25% годовых. Процентный коридор составил +/- 1,0 п.п", - говорится в сообщении Нацбанка.

Отмечается, что годовая инфляция продолжила медленное снижение в августе и сентябре после ускорения в июле. Месячная инфляция формируется выше среднеисторических значений и уровней, наблюдавшихся в течение весны и начала лета.

"Устойчивая часть инфляции снижается, но недостаточно быстрыми темпами. Инфляционные ожидания населения в сентябре подросли. Риски со стороны внешней среды включают рост цен на продовольствие на мировых рынках и высокую инфляцию в России. Проинфляционное давление внутри экономики сохраняется за счет фискального стимулирования, продолжающегося роста тарифов, устойчивого внутреннего спроса, а также повышенных инфляционных ожиданий.

Достижение цели по инфляции в 5% в среднесрочной перспективе требует поддержания умеренно жестких денежно-кредитных условий. Баланс рисков смещен в проинфляционную сторону. Стабильное снижение устойчивой части инфляции вкупе с эффективным и системным решением вопроса финансирования фискального разрыва создаст условия для осторожного и взвешенного снижения базовой ставки", - отмечается в релизе Нацбанка.

В целом динамика инфляции соответствует прогнозу Национального Банка.

Основной вклад в замедление роста цен, как отмечено в сообщении, вносит более низкая инфляция продовольственных товаров. При этом возобновился рост цен производителей продукции сельского хозяйства и обрабатывающей промышленности, а также импортных цен. Наибольший рост в составе годовой инфляции продолжают демонстрировать цены платных услуг на фоне проводимой программы "Тариф в обмен на инвестиции" и удорожания ряда рыночных услуг.

Месячная инфляция составила в сентябре 0,4%, а показатели общей и базовой инфляции с учетом поправки на сезонность формируются выше уровней, наблюдавшихся в период весны и начала лета.

Отмечается также, что сохраняются проинфляционные риски. Со стороны внешней среды они обусловлены более высокой инфляцией в России и повышением мировых цен на продовольствие, во внутренней среде - продолжением роста тарифов ЖКУ, сохранением устойчивого внутреннего спроса при фискальном стимулировании, незаякоренных инфляционных ожиданиях и положительной динамике роста потребительского кредитования.

Очередное решение Нацбанка по базовой ставке будет объявлено 29 ноября 2024 года в 12:00 по времени Астаны.

Что такое базовая ставка?

Базовая ставка - это основной инструмент денежно-кредитной политики НБ. Устанавливая уровень базовой ставки, Национальный банк определяет целевое значение межбанковской краткосрочной ставки для достижения цели по обеспечению стабильности цен в среднесрочном периоде. Изменение базовой ставки влияет на уровень инфляции через процентные ставки денежного рынка и обменный курс.

Например, повышение базовой ставки ведет к росту процентных ставок денежного рынка, затем к удорожанию средств на финансовом рынке, что, в свою очередь, воздействует на решения населения и предприятий касательно потребления и сбережения. Снижение потребления и повышение сбережений оказывают понижающее воздействие на инфляцию. Кроме того, повышение базовой ставки способствует укреплению курса национальной валюты, что, в свою очередь, имеет понижательное влияние на инфляцию.

Напомним, 12 июля Национальный банк Казахстана сообщил о снижении базовой ставки до 14,25% годовых. В мае базовая ставка составляла 14,50% годовых.

Уже в августе текущего года было принято решение оставить базовую ставку без изменений, то есть на уровне 14,25%.

При этом согласно ранее озвученным прогнозам Нацбанка Казахстана, траектория базовой ставки в 2024 году составит от 13,5% до 14,5%. То есть, как больше, так меньше текущих 14,25%.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2172999-nacbank-sohranil-bazovuyu-stavku-v-kazahstane/

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