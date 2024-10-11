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"Мы не видим, что он сильно убежит до конца года": глава Нацбанка высказался о прогнозах по курсу доллара

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купюры тенге и доллар
Тенге и доллары. Иллюстративное фото: depositphoto

На брифинге в Нацбанке председатель Тимур Сулейменов ответил, может ли недавний рост курса доллара повлиять на соцпрогноз правительства в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты спросили у главы Национального банка РК, есть ли необходимость рекомендовать правительству менять прогноз по курсу, в свете того, что доллар недавно совершил скачок в сторону удорожания.

"В прогнозе социально-экономического развития правительства на 2024-2026 годы курс – 460 (тенге за доллар – прим. авт.), сейчас курс мы специально посчитали, потому что мы это регулярно делаем, средний годовой курс у нас как раз в районе 460.

Соответственно, если курс у нас стабилизировался, и мы не видим, что он сильно убежит до конца года, средний курс будет вокруг этих значений складываться в любом случае. Так что пока нет, мы не планируем правительству рекомендовать изменение курса доллара на 2024-й год", - заявил Сулейменов.

Напомним, курс доллара в казахстанских обменниках приближается к отметке 500 тенге. О причинах высказались казахстанские экономисты.

Также на вопросы по поводу курса в кулуарах сената отвечал вице-министр национальной экономики Арман Касенов. Он заверил: колебания случаются в пределах нормы. По его словам, оснований для девальвации и поводов для волнения у граждан нет – несмотря ни на что, нацвалюта держится уверенно.

Девальвация, как мы объясняли ранее, – это резкое снижение курса национальной валюты к другой устойчивой валюте или золоту. Правительство прибегает к девальвации целенаправленно при высоком уровне инфляции, или если поддержка курса валюты обходится слишком дорого для бюджета страны. Также причиной девальвации может стать ухудшение платежного баланса страны – когда импорт товаров превышает экспорт. В Казахстане девальвация проводилась трижды:

  • в апреле 1999 года – тенге подешевел на 64,6% к доллару США: от 85 до 130-140 тенге;
  • 4 февраля 2009 года случилась вторая девальвация – тогда курс казахстанской валюты подешевел с примерно 120 тенге за доллар до 150 тенге;
  • 11 февраля 2014 года случилась третья девальвация – тенге обесценился на 20%, от 155,5 тенге до 185 тенге за доллар.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2173087-my-ne-vidim-chto-on-silno-ubezhit-do-konca-goda-nacbank-o-kurse-dollara/

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