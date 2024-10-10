Почти 500 тенге за доллар: экономисты поделились прогнозами

Курс доллара в казахстанских обменниках приближается к отметке 500 тенге. Тому может быть несколько причин – о них высказались казахстанские экономисты, передает сайт телеканала КТК.

Казахстанцев встревожило подорожание доллара. Накануне его стоимость выросла сразу на шесть тенге. Сегодня она продолжала расти.

Так, по информации телеканала, сегодня в алматинских обменниках за доллар просили в среднем 496 тенге. В некоторых пунктах его продают уже по 500. Хотя официальная цена на сегодняшний день – 489 с половиной тенге.

Специалисты поясняют: с октября до Нового года обычно растет импорт. А у казахстанцев – желание что-нибудь купить перед праздниками. Увеличение спроса на иностранную продукцию ведет к ее удорожанию. Это косвенно сказывается и на курсе валют. Но есть ряд более весомых факторов.

"Это обслуживание внешних обязательств, то есть внешний долг у кого есть из наших предприятий. Следующее – это глубокий дефицит республиканского бюджета. Тут серьезные проблемы с несобираемостью налогов. Четвертый фактор – на наш взгляд, это негативный фон вокруг российского рубля. Рубль очень сильно обесценился за последнюю неделю. И это также влияет негативно на настроение локальных участников рынка", – говорит главный аналитик Ассоциации финансистов Казахстана Рамазан Досов.

В Ассоциации финансистов также предполагают, скоро стоимость доллара вернется к привычной отметке. Говорят, Нацбанк приложит для этого усилия.

"Мы думаем, что до конца года есть все шансы, что тенге окрепнет от текущего показателя – выше 490. На краткосрочном периоде может пойти выше, если ситуация не исправится, но в целом пока мы видим благоприятное сочетание того, что продается инвалюта из Нацфонда, тенговые ставки сохраняются очень привлекательными", – добавляет Рамазан Досов.

Изменение курса традиционно ведет к изменению ценников на импортные товары. Речь в основном про новые автомобили, бытовую химию и технику.

"50% полок супермаркетов – это импортные товары, которые завозятся к нам из-за рубежа. Учитывая то, что мы дешевеем относительно доллара в первую очередь, я думаю, подорожает техника, особенно серая. Это новые айфончики, ввезенные. Их, не парясь, люди продают в валюте, в цене указывая – и всё. Будет дорожать техника. Продукты – в меньшей степени, поскольку они импортируются из России в рублях или в тенге", – говорит независимый финансовый аналитик Андрей Чеботарев.

На вопросы по поводу курса сегодня в кулуарах сената отвечал вице-министр экономики.

Арман Касенов заверил: колебания случаются в пределах нормы. Оснований для девальвации и поводов для волнения у граждан нет. Несмотря ни на что, нацвалюта держится уверенно.

"Валюта является устойчивой. Разумеется, на нее могут влиять различного рода факторы. Как и любая другая валюта, она будет зависеть от экспорта и импорта страны. Поэтому под такими влияниями курс может изменяться. Однако в целом, опять же, вы видите стабильность валюты. Видите, что в национальной валюте доходность депозитов гораздо больше, чем в иностранной валюте. И даже с учетом инфляций. Поэтому лично я верю в устойчивость национальной валюты", – сказал вице-министр национальной экономики РК Арман Касенов.

Интерес во всем мире вызывают и причины удешевления нефти. На этой неделе марки Brent и WTI упали в цене на 5%. Казахстанские эксперты уверены: сказывается и обстановка на Ближнем Востоке. Израильские военные заявили: они планируют нанести по Ирану смертоносный удар. Причем так, чтобы иранцы не успели ничего понять. О своей якобы внезапной атаке министр обороны Израиля зачем-то предупредил заранее.

По словам специалистов, стоимость нефти будет напрямую зависеть от действий израильских вооруженных сил. Если те уничтожат нефтяные объекты Ирана – цены неуклонно пойдут вверх. Исправить ситуацию может Саудовская Аравия. Она не планирует сокращать добычу черного золота, которое продает за границу. Мало того, аравийские власти намерены с января увеличить объемы сырья.