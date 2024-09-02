Когда завершат прокладку "оптики" через Каспий, рассказал Токаев

Касым-Жомарт Токаев в своем послании народу Казахстана поручил в 2025 году завершить проект прокладки волоконно-оптической линии связи через Каспийское море, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

По данным Telegram-канала Акорды, в 2025 году предстоит завершить проект прокладки волоконно-оптической линии связи через Каспийское море.

"Это крайне важно для нашей страны с точки зрения создания цифровой инфраструктуры, сопряженной с международными коридорами и трансграничными потоками данных. В целом, нужно продолжить активное развитие телекоммуникационных сетей, дата-центров, внедрять мировые стандарты кибербезопасности, повышать компетенции наших специалистов", - сказал Токаев.

Напомним, президент Касым-Жомарт Токаев в рамках ежегодного послания народу Казахстана призвал исключить чрезмерные траты на нестратегические задачи. Также Токаев назвал дату референдума по вопросу строительства АЭС в Казахстане.

Добавим, что Касым-Жомарт Токаев в рамках послания народу страны поручил обеспечить железную дисциплину в армии. Помимо этого, президент предложил создать единую государственную медицинскую информсистему.

Также Касым-Жомарт Токаев в своем послании народу Казахстан назвал главную цель работы правительства и акимов на ближайший год.

Кроме того, президент заявил, что Казахстану нужен новый закон о банках. Также Токаев заявил, что банковские счета не будут блокировать при задолженности по налогам.