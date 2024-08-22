Заявление по соглашению ОПЕК+ сделали в Минэнерго

Казахстан намерен компенсировать перепроизводство нефти в рамках соглашению ОПЕК+, включая и перевыполнение плана в июле, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики.

В Министерстве энергетики Казахстана выступили с заявлением по соглашению ОПЕК+. Сообщается, что Казахстан подтверждает приверженность Соглашению ОПЕК+ и поддерживает решения, принимаемые совместно со странами-участниками организации.

️"Казахстан актуализировал План компенсации, включая перепроизводство в июле, и направил в Секретариат ОПЕК. Казахстан приложит все усилия для соблюдения своих обязательств и компенсации перепроизводства согласно плану компенсации", - говорится в сообщении министерства, опубликованном в Telegram-канале.

В июле стало известно, что Казахстан перевыполнил план по добыче нефти. В Минэнерго тогда сообщили, что Казахстан намерен компенсировать до сентября 2025 года перевыполненные в первом полугодии объемы добычи нефти.

Напомним, в апреле прошлого года стало известно, что Казахстан вместе с другими странами ОПЕК+ планирует дополнительно сократить добычу нефти, начиная с мая 2023 года.

В сентябре прошлого года в Минэнерго сообщили, что подтвержденные запасы по нефти в Казахстане составляют 113,2 млрд баррелей (15,5 млрд тонн), газа - 3,7 трлн куб. м, а также ресурсный потенциал (не разведанный) условного топлива составляет порядка 76 млрд тонн.

А в конце ноября сообщалось, что Казахстан дополнительно сократит добычу нефти на 82 тыс. баррелей в сутки с 1 января до конца марта 2024 года в координации с рядом стран-участниц ОПЕК+.

В апреле этого года в Минэнерго Казахстана объяснили, почему в марте Казахстан превысил обязательства ОПЕК+ по добыче нефти на 131 тысячу баррелей в сутки.

В начале лета стало известно, что страны ОПЕК+ продлили нефтяную сделку до третьего квартала 2025 года - сохранились действующие квоты для всех стран, кроме ОАЭ.

Добавим, что согласно официальному сайту ОПЕК, Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) - это постоянная межправительственная организация, созданная на Багдадской конференции 10-14 сентября 1960 года Ираном, Ираком, Кувейтом, Саудовской Аравией и Венесуэлой. Она создавалась в целях контроля квот добычи на нефть.

На сегодня в ОПЕК входят 12 государств: Алжир, Ангола, Эквадор, Габон, Иран, Ирак, Кувейт, Ливия, Нигерия, Саудовская Аравия, ОАЭ, Венесуэла.

С 2016 года действует формат ОПЕК+, когда в обсуждении о сокращении добычи нефти участвуют все страны ОПЕК, а также Россия, Казахстан и Азербайджан.