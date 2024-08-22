Top.Mail.Ru
Политика

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Заявление по соглашению ОПЕК+ сделали в Минэнерго

Опубликовано:

Нефтяные скважины
Добыча нефти. Иллюстративное фото: pixabay.com

Казахстан намерен компенсировать перепроизводство нефти в рамках соглашению ОПЕК+, включая и перевыполнение плана в июле, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики.

В Министерстве энергетики Казахстана выступили с заявлением по соглашению ОПЕК+. Сообщается, что Казахстан подтверждает приверженность Соглашению ОПЕК+ и поддерживает решения, принимаемые совместно со странами-участниками организации.

️"Казахстан актуализировал План компенсации, включая перепроизводство в июле, и направил в Секретариат ОПЕК. Казахстан приложит все усилия для соблюдения своих обязательств и компенсации перепроизводства согласно плану компенсации", - говорится в сообщении министерства, опубликованном в Telegram-канале.

В июле стало известно, что Казахстан перевыполнил план по добыче нефти. В Минэнерго тогда сообщили, что Казахстан намерен компенсировать до сентября 2025 года перевыполненные в первом полугодии объемы добычи нефти.

Напомним, в апреле прошлого года стало известно, что Казахстан вместе с другими странами ОПЕК+ планирует дополнительно сократить добычу нефти, начиная с мая 2023 года.

В сентябре прошлого года в Минэнерго сообщили, что подтвержденные запасы по нефти в Казахстане составляют 113,2 млрд баррелей (15,5 млрд тонн), газа - 3,7 трлн куб. м, а также ресурсный потенциал (не разведанный) условного топлива составляет порядка 76 млрд тонн.

А в конце ноября сообщалось, что Казахстан дополнительно сократит добычу нефти на 82 тыс. баррелей в сутки с 1 января до конца марта 2024 года в координации с рядом стран-участниц ОПЕК+.

В апреле этого года в Минэнерго Казахстана объяснили, почему в марте Казахстан превысил обязательства ОПЕК+ по добыче нефти на 131 тысячу баррелей в сутки.

В начале лета стало известно, что страны ОПЕК+ продлили нефтяную сделку до третьего квартала 2025 года - сохранились действующие квоты для всех стран, кроме ОАЭ.

Добавим, что согласно официальному сайту ОПЕК, Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) - это постоянная межправительственная организация, созданная на Багдадской конференции 10-14 сентября 1960 года Ираном, Ираком, Кувейтом, Саудовской Аравией и Венесуэлой. Она создавалась в целях контроля квот добычи на нефть.

На сегодня в ОПЕК входят 12 государств: Алжир, Ангола, Эквадор, Габон, Иран, Ирак, Кувейт, Ливия, Нигерия, Саудовская Аравия, ОАЭ, Венесуэла.

С 2016 года действует формат ОПЕК+, когда в обсуждении о сокращении добычи нефти участвуют все страны ОПЕК, а также Россия, Казахстан и Азербайджан.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2152107-zayavlenie-po-soglasheniyu-opek-sdelalo-minenergo/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie