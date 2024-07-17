"До последней тиынки": требования к декларациям чиновников озвучили в КГД

Руководитель Управления администрирования доходов физлиц КГД МФ РК Дина Кусаинова сегодня на брифинге рассказала, что должны указывать чиновники во входной декларации, передает корреспондент NUR.KZ.

Дина Кусаинова сообщила, что в декларации о доходах и имуществе необходимо отражать:

доходы, полученные физическим лицом самостоятельно (имущественный доход), за исключением доходов от предпринимательской деятельности;

налоговые вычеты;

приобретение или отчуждение имущества, безвозмездно полученного за пределами РК;

деньги на банковских счетах иностранных банков, если в совокупности размер вклада превышает тысячу МРП (3,7 млн тенге на 2024 год).

"Хотелось бы тоже отметить, что если у вас в зарубежном банке у вас имеется там 10 долларов, их не надо отражать, только если в совокупности будет больше тысячи МРП.

При этом эта норма для госслужащих в другом ракурсе звучит. То есть госслужащие и лица, приравненные к ним, обязаны все до последней тиынки отражать, если у них есть зарубежные счета. Такая норма предусмотрена законом о противодействии коррупции. Так как госслужащие не имеют права иметь зарубежные счета", – заявила она.

Кроме того, по словам Кусаиновой, в данной декларации необходимо отражать ценные бумаги иностранных эмитентов, цифровые активы, инвестиционное золото, доли участия в иностранных компаниях, а также нотариально заверенные договоры о займах.

"Госслужащие, а также приравненные к ним лица обязаны отражать сведения об источниках приобретения имущества. Это в случае, если госслужащий приобретает движимое или недвижимое имущество – квартиру, машину. Они обязаны указать, где они взяли эти деньги.

Допустим, машина стоит 10 млн, у меня были свои 3 млн и 7 млн, например, я взяла кредит в банке – это все отражается именно госслужащими и лицами приравненными к ним. Также указывается источник доходов в случае приобретения доли участия в уставном капитале юрлица, ценных бумаг, доли участия в жилищном строительстве", – добавила спикер.

При этом ранее сегодня Дина Кусаинова заверила, что тотального контроля в вопросах декларирования в Казахстане нет и не будет.

Также она объясняла, какие переводы казахстанцев будут проверять налоговики.

А в прошлом месяце вице-министр финансов РК Ержан Биржанов рассказывал, какие проверочные мероприятия будут проводить в рамках всеобщего декларирования.

Всеобщее декларирование в Казахстане

Напомним, с 1 января 2024 года в Казахстане стартовал 3-й этап всеобщего декларирования. Ранее мы объясняли, что нужно раскрыть в декларации и будет ли штраф за отказ.

Также мы рассказывали, что указывать в декларации казахстанцам, у которых нет имущества.

Кроме того, в середине апреля сообщалось, что декларацию о доходах и имуществе упростили в Казахстане.

При этом, как сообщается на официальном сайте "Электронного правительства", целью перехода к всеобщему декларированию является создание системы эффективного контроля доходов и имущества физических лиц для борьбы с теневой экономикой и коррупционными проявлениями, а также усиление роли государства в обеспечении сбора налогов и других обязательных платежей в бюджет.

Основными задачами по обеспечению перехода к всеобщему декларированию являются:

разработка методологических основ введения всеобщего декларирования и их законодательное обеспечение;

проведение мероприятий по подготовке государственных органов к приему и обработке деклараций физических лиц;

создание максимально удобной для населения процедуры декларирования доходов и имущества;

широкомасштабное информирование населения по вопросам перехода к всеобщему декларированию;

оказание методической помощи населению со стороны государства по составлению и представлению декларации;

создание эффективной системы камерального контроля деклараций физических лиц.

Всеобщее декларирование в Казахстане вводится в 4 этапа:

с 1 января 2021 года доходы декларируют:

лица, занимающие ответственную государственную должность, и их супруги;

лица, уполномоченные на выполнение государственных функций, и их супруги;

лица, приравненные к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, и их супруги;

лица, на которых возложена обязанность по представлению декларации в соответствии с Конституционным законом Республики Казахстан "О выборах в Республики Казахстан" и законами Республики Казахстан "О противодействии коррупции", "О банках и банковской деятельности в Республики Казахстан", "О страховой деятельности", "О рынке ценных бумаг";

с 1 января 2023 года:

работники государственных учреждений (включая сферу образования, здравоохранения, культуры, спорта и т.д.) и их супруги;

работники субъектов квазигосударственного сектора и их супруги;

с 1 января 2024 года:

руководители, учредители (участники) юридических лиц и их супруги;

индивидуальные предприниматели и их супруги;

с 1 января 2025 года:

оставшиеся категории граждан.