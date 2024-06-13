Нацбанк сделал заявление после введения санкций против Мосбиржи

Представители Национального банка РК заявили, что следят за развитием ситуации на финансовом рынке на фоне введения санкций против Мосбиржи, передает NUR.KZ со ссылкой на НБ.

"В связи с введением санкций в отношении ряда инфраструктурных финансовых организаций в РФ, Национальный банк Казахстана осуществляет мониторинг за развитием ситуации на финансовом рынке", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается, что торги на Казахстанской фондовой бирже проводятся в штатном режиме.

"Курсообразование тенге продолжится под воздействием внутренних и внешних факторов, которые в настоящее время складываются благоприятно: цены на нефть находятся на уровне выше 80 долларов США за баррель", – добавили в Нацбанке.

Напомним, вчера Московская биржа объявила о прекращении торгов долларом и евро после того, как Минфин США в среду внес ее в санкционный список.

Как следует из сообщения биржи, начиная с 13 июня "на валютном рынке и рынке драгоценных металлов торги осуществляются по всем инструментам, за исключением валютных пар с долларом США и евро".

Тем не менее в Центробанке России заявили, что продавать валюту в российских банках можно будет в прежнем режиме.

Позже Казахстанская фондовая биржа (KASE) на фоне введения санкций против Мосбиржи сделала заявление. В KASE заявили, что ограничения против Мосбиржи, которая является акционером KASE, никак не влияют на деятельность биржи и Клирингового центра KASE: биржа продолжает работать в штатном режиме и по стандартному регламенту.

Также глава Нацбанка РК Тимур Сулейменов рассказывал, как наложение санкций на Московскую фондовую биржу повлияет на деятельность KASE. Он отметил, что в российских обменниках цена доллара подскочила до 200 рублей.

При этом в обменниках в Казахстане доллар подорожал сегодня утром. В среднем его можно было купить по 456 тенге.