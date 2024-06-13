Нацбанк сделал заявление после введения санкций против Мосбиржи
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Представители Национального банка РК заявили, что следят за развитием ситуации на финансовом рынке на фоне введения санкций против Мосбиржи, передает NUR.KZ со ссылкой на НБ.
"В связи с введением санкций в отношении ряда инфраструктурных финансовых организаций в РФ, Национальный банк Казахстана осуществляет мониторинг за развитием ситуации на финансовом рынке", – говорится в сообщении.
При этом подчеркивается, что торги на Казахстанской фондовой бирже проводятся в штатном режиме.
"Курсообразование тенге продолжится под воздействием внутренних и внешних факторов, которые в настоящее время складываются благоприятно: цены на нефть находятся на уровне выше 80 долларов США за баррель", – добавили в Нацбанке.
Напомним, вчера Московская биржа объявила о прекращении торгов долларом и евро после того, как Минфин США в среду внес ее в санкционный список.
Как следует из сообщения биржи, начиная с 13 июня "на валютном рынке и рынке драгоценных металлов торги осуществляются по всем инструментам, за исключением валютных пар с долларом США и евро".
Тем не менее в Центробанке России заявили, что продавать валюту в российских банках можно будет в прежнем режиме.
Позже Казахстанская фондовая биржа (KASE) на фоне введения санкций против Мосбиржи сделала заявление. В KASE заявили, что ограничения против Мосбиржи, которая является акционером KASE, никак не влияют на деятельность биржи и Клирингового центра KASE: биржа продолжает работать в штатном режиме и по стандартному регламенту.
Также глава Нацбанка РК Тимур Сулейменов рассказывал, как наложение санкций на Московскую фондовую биржу повлияет на деятельность KASE. Он отметил, что в российских обменниках цена доллара подскочила до 200 рублей.
При этом в обменниках в Казахстане доллар подорожал сегодня утром. В среднем его можно было купить по 456 тенге.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2116947-nacbank-sdelal-zayavlenie-posle-vvedeniya-sankciy-protiv-mosbirzhi/