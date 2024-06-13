До 457 тенге подорожал доллар в обменниках Казахстана

В Казахстане резко подорожала американская валюта - на утро 13 июня в обменниках приобрести доллар можно в среднем по 456 тенге, передает NUR.KZ.

Согласно информации на сайте Казахстанской фондовой биржи, официальный курс доллара составляет 451,54 тенге за единицу - на такой отметке завершились вчерашние вечерние торги. При этом за сутки доллар прибавил в цене почти 2 тенге.

Однако согласно информации на портале Kurs.kz, в обменниках доллар стоит гораздо дороже.

Так, в Алматы пункты обмена валюты покупают доллары по 451,9 - 452,6 тенге, а продают - по 452,9 - 456 тенге за единицу.

В столице продать доллары можно по 450 - 450,2 тенге, а купить - по 457 - 457,5 тенге за единицу.

Обменники Шымкента покупают доллары по 451 - 452,7 тенге за доллар, а продают - по 453,5 - 455 тенге за единицу.

По данным со страницы обменного курса на NUR.KZ, в казахстанских банках второго уровня торгуют долларами по следующим ценам:

в Алматы: покупка - 448 - 452 тенге, продажа - 453,7 - 455 тенге;

покупка - 448 - 452 тенге, продажа - 453,7 - 455 тенге; в Астане: покупка - 448 - 450 тенге, продажа - 453 - 455 тенге.

Напомним, накануне Московская биржа объявила о прекращении торгов долларом и евро после того, как Минфин США в среду внес ее в санкционный список.

Как следует из сообщения биржи, начиная с 13 июня "на валютном рынке и рынке драгоценных металлов торги осуществляются по всем инструментам, за исключением валютных пар с долларом США и евро".

При этом в Центробанке России заявили, что продавать валюту в российских банках можно будет в прежнем режиме.

Казахстанская фондовая биржа (KASE) на фоне введения санкций против Мосбиржи сделала заявление. В KASE заявили, что ограничения против Мосбиржи, которая является акционером KASE, никак не влияют на деятельность биржи и Клирингового центра KASE: биржа продолжает работать в штатном режиме и по стандартному регламенту.

Сегодня глава Нацбанка РК Тимур Сулейменов рассказал, как наложение санкций на Московскую фондовую биржу повлияет на деятельность KASE. Он отметил, что в российских обменниках цена доллара подскочила до 200 рублей.