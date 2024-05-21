"Не бойтесь больших расходов, бойтесь маленьких доходов" – Шаккалиев дал совет казахстанцам

Глава Минторговли на брифинге в кабмине рассказал, когда казахстанцы перестанут тратить более половины доходов на продукты, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты поинтересовались, что правительство делает для стабилизации цен на продукты в Казахстане.

Министр торговли Арман Шаккалиев решил ответить на этот вопрос известной пословицей.

"Есть такое хорошее выражение: "Не бойтесь больших расходов, бойтесь маленьких доходов". Нужно зарабатывать больше, производить больше. Что касается продуктовых корзин и товаров народного потребления, то цены волатильные. Там, где мы себя обеспечиваем, где у нас есть стабильные поставки, высокий уровень конкуренции, там и цена будет достойная, рыночная", –заявил он.

Он также призвал не пытаться составить прогнозы, когда это произойдет.

"Здесь на кофейной гуще гадать не стоит. Я не могу вам сказать, что через полтора года у нас с точки зрения стоимости основные товарные позиции – это 54.

Понимаете, это когда человек может в полном объеме удовлетворять свои потребности. Есть разные корзины, есть разные подсчеты. Здесь вопрос именно в том, чтобы увеличивать доходную часть, надо увеличивать производство", – резюмировал глава Минторговли.

Напомним, недавно мы сообщали, будут ли расти цены на продукты питания из-за паводков в Казахстане.

До этого, в апреле, Минторговли заявило о случаях завышения цен в регионах, пострадавших от паводков.

В том же месяце стало известно, что часть продуктов питания из списка социально значимых в 2024 году значительно подорожала по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В частности, это касается яиц, капусты и риса.

При этом в декабре 2023 года, в преддверии празднования Нового года, глава Минторговли Арман Шаккалиев заявил, что закупка продуктов для празднования Нового года его семье обошлась в 24 тысячи тенге.

Министр торговли также высказывался, стоит ли казахстанцам ожидать повышения цен на мясо и яйца.