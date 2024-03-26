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"Нельзя допускать искусственного дефицита": Бектенов о льготном дизтопливе

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Человек заправляет автомобиль дизельным топливом
Дизельное топливо. Иллюстративное фото: Harry Langer/DeFodi Images/Getty Images

Премьер-министр Олжас Бектенов сегодня на заседании кабмина заявил, что в Казахстане нельзя допускать спекуляций и искусственного дефицита льготного дизтоплива, передает корреспондент NUR.KZ.

"Особый контроль должен быть за распределением льготного дизтоплива. Нельзя допускать спекуляции и создания искусственного дефицита. Министерству сельского хозяйства совместно с акиматами областей следует принять все меры по своевременному проведению весенне-полевых работ. Необходимо активизировать работу и иметь четкое видение решения обозначенных проблем", – заявил Бектенов.

Минэнерго, МСХ и акиматам премьер поручил взять на контроль поставку удешевленного топлива по выделенным объемам, обеспечить работу операторов по своевременной отгрузке – аграриям, которые не успели подать заявку на льготное дизтопливо, нужно дать возможность пройти эту процедуру.

Глава Минэнерго Алмасадам Саткалиев заявил, что для обеспечения прозрачности и контроля за движением дизтоплива в период посевной кампании приняты следующие меры:

  • получение отдельных ПИН-кодов для дизтоплива сельхозтоваропроизводителей;
  • окраска дизтоплива в желтый, синий и красный цвета;
  • создание операторами сельхозтоваропроизводителей отдельного виртуального склада для дизельного топлива в системе ИС ЭСФ (Информационная система электронных счет-фактур).

Напомним, в июле прошлого года фермеры Актюбинской области возмутились стоимостью льготного дизтоплива, по их словам, оно подорожало на 40%. Они даже обращались в правительство.

Как рассказывали местные жители, в уборочный сезон 2022 года они платили за литр солярки 154 тенге. Весной 2023 года цена выросла до 207 тенге. А к июлю стоимость одного литра выросла еще на 20%.

"Это если считать 265 тенге (за литр – прим. ред.), это будет 130 тысяч в день. Плюс зарплата. Плюс еще расходные материалы есть, запчасти есть. Поэтому с такой ценой на ГСМ многие в этом году собрались сокращать поголовье скота", – рассказывал один из фермеров.

Кроме того, в начале этого года Министерство энергетики РК подготовило и опубликовало на портале "Открытые НПА" проект приказа в котором предложила убрать все лимиты и ограничения, то есть для всех установить предельную цену на летнее и межсезонное дизельное топливо, равную 295 тенге за литр.

Позже они прокомментировали свой новый приказ и заявили, что предельная розничная цена на бензин и дизель для граждан РК остается без изменений.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2073294-nelzya-dopuskat-iskusstvennogo-defitsita-bektenov-o-lgotnom-diztoplive/

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