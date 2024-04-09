Отгрузку казахстанской нефти временно приостановили на КТК

Каспийский Трубопроводный Консорциум с 9 апреля на 72 часа приостановил отгрузку казахстанской нефти на нефтепроводе Тенгиз-Новороссийск, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт Консорциума.

Каспийский Трубопроводный Консорциум сообщил, что с 9 апреля 2024 года в ходе плановой остановки приступил к проведению работ по техническому обслуживанию и подключению нового оборудования на объектах магистрального нефтепровода Тенгиз - Новороссийск.

"Такие 72-часовые остановки перекачки по нефтепроводу происходят не реже двух раз в год, их график заблаговременно согласуется со всеми грузоотправителями, а также с Министерством энергетики РК.

Плановые остановки требуются для проведения тех видов технического обслуживания, ремонта и подключения оборудования, которые невозможно осуществить на действующем оборудовании", - говорится в сообщении.

Отмечается, что среди важнейших работ на апрель 2024 года запланированы:

подключение нового участка трубопровода на 266 км (переход под строящейся автодорогой Атырау - Астрахань);

замена ряда единиц запорной арматуры на НПС;

устранение дефектов трубопровода; замена четырех электроизолирующих вставок на катушки;

замена электроприводов на новые с наладкой по открытию и закрытию запорной арматуры на линейной части;

техперевооружение узла регулирования давления на Морском терминале; замена источников бесперебойного питания;

плановые работы по выполнению регламентного технического обслуживания различных систем нефтепровода;

нефтеперекачивающих станций и Морского терминала (механо-технологического оборудования; энергетического и электрооборудования; систем контрольно-измерительных приборов и автоматики, систем управления).

"В настоящий момент отгрузка нефти на Морском терминале КТК также остановлена. Ее возобновление запланировано с 11 апреля, о чем будет сообщено дополнительно", - говорится в сообщении.

Напомним, в январе гендиректора КТК (Каспийского Трубопроводного Консорциума) Николая Горбаня спросили, не связаны ли остановки в работе нефтепровода с политическими причинами.

В 2023 году на КТК также было несколько остановок перевалки нефти.

Например, с 22 по 26 декабря на морском терминале КТК из-за погодных условий полностью остановили перевалку нефти, танкеры были отведены в районы ожидания. А с 25 по 28 декабря транспортировку по нефтепроводу Тенгиз - Новороссийск также остановили в связи с затовариванием имеющихся мощностей для хранения нефти.

27 ноября 2023 года Каспийский трубопроводный консорциум также сообщал о приостановке перевалки нефти на Морском терминале по метеоусловиям.

Капитаном морского порта Новороссийск объявлено штормовое предупреждение, в соответствии с которым на Морском терминале КТК остановлена погрузка нефти, танкеры отведены в районы ожидания.

В связи с этим суточная добыча нефти на месторождении Тенгиз была снижена до 39 тыс. тонн. Обычно в сутки на месторождении добывают 84 тыс. тонн нефти. 30 ноября отгрузку нефти восстановили.

Отметим, Каспийский трубопроводный консорциум (КТК ) - нефтепровод протяженностью более 1,5 тыс. км, который соединяет нефтяные месторождения Западного Казахстана и морской терминал рядом с поселком Южная Озереевка близ Новороссийска, откуда нефть, загруженная в танкеры, уходит на мировые рынки.