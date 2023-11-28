Добычу нефти сократили на Тенгизе из-за ограничений на КТК

Суточную добычу нефти на Тенгизе сократили почти вдвое из-за ограничений приема на КТК, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на советника министра энергетики РК Шынгыса Ильясова.

Суточная добыча нефти на месторождении Тенгиз снижена до 39 тыс. тонн, сообщил он. Ранее в сутки на месторождении добывали 84 тыс. тонн нефти.

Сокращение связано с ограничениями приема на морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума, введенными из-за погодных условий.

Напомним, накануне Каспийский трубопроводный консорциум на своем официальном сайте сообщил о приостановке перевалки нефти на Морском терминале по метеоусловиям.

Капитаном морского порта Новороссийск объявлено штормовое предупреждение, в соответствии с которым на Морском терминале КТК остановлена погрузка нефти, танкеры отведены в районы ожидания.

Отметим, на официальном сайте "Тенгизшевройл" говорится, что Тенгизское месторождение - это самое глубокое в мире нефтяное месторождение-супергигант, верхний нефтеносный коллектор которого залегает на глубине около 4000 метров. Тенгизский коллектор протянулся на 21 километров (13 миль) в длину и 20 километр (12 миль) в ширину , а высота нефтеносного пласта составляет 1,6 километра.