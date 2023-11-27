Погрузку нефти приостановили на КТК

Каспийский трубопроводный консорциум на своем официальном сайте сообщил о приостановке перевалки нефти на Морском терминале по метеоусловиям, передает NUR.KZ.

В ноябре 2023 года в морском порту Новороссийска неоднократно объявлялись штормовые ограничения на перевалку, которым КТК неукоснительно следовал.

Как отметили в компании, отгрузка нефти на Морском терминале КТК осуществляется через выносные причальные устройства (ВПУ) в 5 км от береговой линии с неукоснительным соблюдением требований промышленной и экологической безопасности.

"Конструкция ВПУ позволяет осуществлять перевалку при неблагоприятных погодных условиях, когда традиционные береговые системы отгрузки нефти вынуждены прерывать операционную деятельность", – добавили в компании.

В настоящее время в районе Новороссийска сложились крайне неблагоприятные метеоусловия: ветер до 22-24 м/с (79,2-86,4 км/ч), высота волны 6- 8 метров.

Капитаном морского порта Новороссийск объявлено штормовое предупреждение, в соответствии с которым на Морском терминале КТК остановлена погрузка нефти, танкеры отведены в районы ожидания.

Резервуарные парки компании практически заполнены.

В этой связи прием нефти от грузоотправителей осуществляется в сниженных режимах.

"Подчеркнем, что КТК придерживается бескомпромиссной позиции по вопросу охраны окружающей среды и обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации оборудования Морского терминала Консорциума в Черном море и недопущения создания аварийных ситуаций, связанных с разливами нефти. Исходя из данной установки и следуя соответствующим предписаниям, была остановлена перевалка нефти в настоящее время, что также будет происходить и в дальнейшем при наступлении аналогичных условий", – говорится в сообщении.

На официальном сайте компании говорится, что трубопроводная система КТК – один из крупнейших инвестиционных проектов в энергетической сфере с участием иностранного капитала на территории СНГ.

Протяженность трубопровода Тенгиз - Новороссийск составляет 1 511 км. По этому маршруту транспортируется более двух третей всей экспортной нефти Казахстана, а также сырье с российских месторождений, в том числе расположенных на Каспии.

Морской терминал КТК оснащен тремя выносными причальными устройствами (ВПУ), позволяющими безопасно загружать танкеры на значительном удалении от берега, в том числе при неблагоприятных метеоусловиях.