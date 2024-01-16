"Не связано с политическими причинами": КТК об остановках поставки нефти

На брифинге в СЦК гендиректора КТК (Каспийского Трубопроводного Консорциума) спросили, не связаны ли остановки в работе нефтепровода с политическими причинами, передает корреспондент NUR.KZ.

Вопрос об остановках в работе нефтепровода на несколько дней был задан журналистом с привязкой к высказываниям российских СМИ о том, что они могут быть вызваны политическими причинами.

"Ни одной остановки нашей трубопроводной системы ни в одном году по политическим причинам или высказываниям кого-либо не было. Все остановки были связаны либо с технологическими причинами, либо с природными. Мы не связаны с политикой ни в коей мере, поэтому кто бы где-то не высказывался, из-за этого остановок не происходило. Сразу давайте мы это отсечем", - заявил гендиректор КТК Николай Горбань.

Отметим, что сегодня вопрос об отгрузках с КТК в правительстве комментировал и министр энергетики Алмасадам Саткалиев.

"КТК провел работу по увеличению мощностей. Теперь более 80 млн тонн будут транспортировать, из них порядка 72 млн тонн - это возможность транспортировки казахстанской нефти. Работает стабильно, никаких проблем с эксплуатацией и приемом нефти нет, есть определенные факторы с погодными условиями при отгрузке, но это решается по прекращению погодных условий.

Об убытках говорить не можем, так как КТК даже при остановке отгрузки танкеров не прекращает прием нефти. Прием осуществляется на нефтехранилища, которые потом по мере возобновления отгрузки отправляются получателям грузов", - заявил министр.

Отметим, что в прошлом году на КТК останавливали перевалку нефти.

Например, с 22 по 26 декабря на морском терминале КТК из-за погодных условий полностью остановили перевалку нефти, танкеры были отведены в районы ожидания. А с 25 по 28 декабря транспортировку по нефтепроводу Тенгиз - Новороссийск также остановили в связи с затовариванием имеющихся мощностей для хранения нефти.

27 ноября 2023 года Каспийский трубопроводный консорциум также сообщал о приостановке перевалки нефти на Морском терминале по метеоусловиям.

Капитаном морского порта Новороссийск объявлено штормовое предупреждение, в соответствии с которым на Морском терминале КТК остановлена погрузка нефти, танкеры отведены в районы ожидания.

В связи с этим суточная добыча нефти на месторождении Тенгиз была снижена до 39 тыс. тонн. Обычно в сутки на месторождении добывают 84 тыс. тонн нефти. 30 ноября отгрузку нефти восстановили.

Отметим, Каспийский трубопроводный консорциум (КТК )- нефтепровод протяженностью более 1,5 тыс. км, который соединяет нефтяные месторождения Западного Казахстана и морской терминал рядом с поселком Южная Озереевка близ Новороссийска, откуда нефть, загруженная в танкеры, уходит на мировые рынки.