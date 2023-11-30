КТК возобновил отгрузку казахстанской нефти, но без повреждений не обошлось

На морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) возобновили отгрузку нефти на танкеры, приостановленную 27 ноября, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-релиз компании.

Напомним, в понедельник Каспийский трубопроводный консорциум сообщил о приостановке перевалки нефти на морском терминале, танкеры были отведены в районы ожидания. Связано это было с неблагоприятными погодными условиями.

После этого на Тенгизе почти вдвое сократили суточную добычу нефти.

30 ноября, в четверг, отгрузку нефти восстановили.

Вместе с этим был проведен осмотр плавучих шлангов и выносных причальных устройств. Обнаружились повреждения.

"Выявлено повреждение одного плавучего шланга внешнего рукава ВПУ-3 – перегиб шланга, вызванный аномальными штормовыми условиями.

В связи с этим, исходя из бескомпромиссной позиции КТК по вопросу охраны окружающей среды и обеспечения промышленной безопасности, в том числе в ходе эксплуатации оборудования морского терминала Консорциума в Черном море в целях недопущения создания аварийных ситуаций, связанных с разливами нефти, ВПУ-3 выведено из эксплуатации.

Разлива нефти не имеется, условия для создания чрезвычайной ситуации отсутствуют, угрозы населению, флоре и фауне Черного моря также отсутствуют", – сообщили представители консорциума.

В КТК также пояснили, что остановки перевалки нефти по погодным условиям в осенне-зимний период и весной осуществляются регулярно и являются рутинным мероприятием. Сейчас нефть продолжают отгружать через другие причальные устройства – ВПУ-1 и ВПУ-2.

"Замена поврежденных секций плавучих шлангов на ВПУ-3 будет осуществлена из имеющихся в наличии запасных частей c учетом благоприятных погодных условий. О вводе в эксплуатацию ВПУ-3 после замены поврежденных секций плавучего шланга будет сообщено дополнительно", – добавили в КТК.

Трубопроводная система КТК, как поясняют его же представители, – один из крупнейших инвестиционных проектов в энергетической сфере с участием иностранного капитала на территории СНГ. Протяженность трубопровода Тенгиз – Новороссийск составляет 1 511 км. По этому маршруту транспортируется более двух третей всей экспортной нефти Казахстана, а также сырье с российских месторождений, в том числе расположенных на Каспии. Морской терминал КТК оснащен тремя выносными причальными устройствами (ВПУ), позволяющими безопасно загружать танкеры на значительном удалении от берега, в том числе при неблагоприятных метеоусловиях.

Акционерами КТК являются:

Федеральное агентство по управлению государственным имуществом в лице ПАО "Транснефть" (доверительное управление) – 24%;