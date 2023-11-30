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КТК возобновил отгрузку казахстанской нефти, но без повреждений не обошлось

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Погрузка танкера на КТК
Танкер КТК в море. Иллюстративное фото: cpc.ru

На морском терминале Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) возобновили отгрузку нефти на танкеры, приостановленную 27 ноября, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-релиз компании.

Напомним, в понедельник Каспийский трубопроводный консорциум сообщил о приостановке перевалки нефти на морском терминале, танкеры были отведены в районы ожидания. Связано это было с неблагоприятными погодными условиями.

После этого на Тенгизе почти вдвое сократили суточную добычу нефти.

30 ноября, в четверг, отгрузку нефти восстановили.

Вместе с этим был проведен осмотр плавучих шлангов и выносных причальных устройств. Обнаружились повреждения.

"Выявлено повреждение одного плавучего шланга внешнего рукава ВПУ-3 – перегиб шланга, вызванный аномальными штормовыми условиями.

В связи с этим, исходя из бескомпромиссной позиции КТК по вопросу охраны окружающей среды и обеспечения промышленной безопасности, в том числе в ходе эксплуатации оборудования морского терминала Консорциума в Черном море в целях недопущения создания аварийных ситуаций, связанных с разливами нефти, ВПУ-3 выведено из эксплуатации.

Разлива нефти не имеется, условия для создания чрезвычайной ситуации отсутствуют, угрозы населению, флоре и фауне Черного моря также отсутствуют", – сообщили представители консорциума.

В КТК также пояснили, что остановки перевалки нефти по погодным условиям в осенне-зимний период и весной осуществляются регулярно и являются рутинным мероприятием. Сейчас нефть продолжают отгружать через другие причальные устройства – ВПУ-1 и ВПУ-2.

"Замена поврежденных секций плавучих шлангов на ВПУ-3 будет осуществлена из имеющихся в наличии запасных частей c учетом благоприятных погодных условий. О вводе в эксплуатацию ВПУ-3 после замены поврежденных секций плавучего шланга будет сообщено дополнительно", – добавили в КТК.

Трубопроводная система КТК, как поясняют его же представители, – один из крупнейших инвестиционных проектов в энергетической сфере с участием иностранного капитала на территории СНГ. Протяженность трубопровода Тенгиз – Новороссийск составляет 1 511 км. По этому маршруту транспортируется более двух третей всей экспортной нефти Казахстана, а также сырье с российских месторождений, в том числе расположенных на Каспии. Морской терминал КТК оснащен тремя выносными причальными устройствами (ВПУ), позволяющими безопасно загружать танкеры на значительном удалении от берега, в том числе при неблагоприятных метеоусловиях.

Акционерами КТК являются:

Федеральное агентство по управлению государственным имуществом в лице ПАО "Транснефть" (доверительное управление) – 24%;

  • "КТК Компани" – 7%;
  • АО НК "КазМунайГаз" – 19%;
  • Kazakhstan Pipeline Ventures LLC – 1,75%;
  • Chevron Caspian Pipeline Consortium Company – 15%;
  • LUKARCO B.V. – 12,5%;
  • Mobil Caspian Pipeline Company – 7,5%;
  • Rosneft-Shell Caspian Ventures Limited – 7,5%;
  • BG Overseas Holdings Limited – 2%;
  • Eni International N.A. N.V. S.ar.l. – 2%;
  • Oryx Caspian Pipeline LLC – 1,75%.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2048527-ktk-vozobnovil-otgruzku-kazahstanskoy-nefti-no-bez-povrezhdeniy-ne-oboshlos/

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