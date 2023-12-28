Трехдневную остановку перевалки нефти объяснили в КТК

На Морском терминале КТК из-за погодных условий временно остановили перевалку нефти. Сейчас нефтепроводная система работает в штатном режиме, передает NUR.KZ со ссылкой на журнал "Панорама КТК"

В пресс-службе консорциума сообщили, что с 22 по 26 декабря на морском терминале КТК из-за погодных условий полностью остановили перевалку нефти, танкеры были отведены в районы ожидания.

"Прием нефти от грузоотправителей осуществлялся в свободные емкости на линейной части нефтепровода и в резервуарном парке морского терминала", – говорится в сообщении.

В свою очередь с 25 по 28 декабря транспортировку по нефтепроводу Тенгиз – Новороссийск также остановили в связи с затовариванием имеющихся мощностей для хранения нефти. О сложившейся обстановке заранее предупредили грузоотправителей.

"Кратковременное улучшение погодных условий 26-27 декабря позволило консорциуму возобновить перевалку нефти на танкеры с выносных причальных устройств морского терминала (отгружено 2 танкера общим дедвейтом 218 тыс. тонн).

Далее 28 декабря отгрузка нефти была продолжена, и в настоящее время нефтепроводная система КТК работает в штатном режиме", – рассказали в пресс-службе КТК.

Отмечается, что остановки перевалки нефти по погодным условиям в осенне-зимний период на морском терминале КТК осуществляются регулярно и являются рутинным мероприятием.

Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) – нефтепровод протяженностью более 1,5 тыс. км, который соединяет нефтяные месторождения Западного Казахстана и морской терминал рядом с поселком Южная Озереевка близ Новороссийска, откуда нефть, загруженная в танкеры, уходит на мировые рынки.