Трехдневную остановку перевалки нефти объяснили в КТК
Опубликовано:
На Морском терминале КТК из-за погодных условий временно остановили перевалку нефти. Сейчас нефтепроводная система работает в штатном режиме, передает NUR.KZ со ссылкой на журнал "Панорама КТК"
В пресс-службе консорциума сообщили, что с 22 по 26 декабря на морском терминале КТК из-за погодных условий полностью остановили перевалку нефти, танкеры были отведены в районы ожидания.
"Прием нефти от грузоотправителей осуществлялся в свободные емкости на линейной части нефтепровода и в резервуарном парке морского терминала", – говорится в сообщении.
В свою очередь с 25 по 28 декабря транспортировку по нефтепроводу Тенгиз – Новороссийск также остановили в связи с затовариванием имеющихся мощностей для хранения нефти. О сложившейся обстановке заранее предупредили грузоотправителей.
"Кратковременное улучшение погодных условий 26-27 декабря позволило консорциуму возобновить перевалку нефти на танкеры с выносных причальных устройств морского терминала (отгружено 2 танкера общим дедвейтом 218 тыс. тонн).
Далее 28 декабря отгрузка нефти была продолжена, и в настоящее время нефтепроводная система КТК работает в штатном режиме", – рассказали в пресс-службе КТК.
Отмечается, что остановки перевалки нефти по погодным условиям в осенне-зимний период на морском терминале КТК осуществляются регулярно и являются рутинным мероприятием.
Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) – нефтепровод протяженностью более 1,5 тыс. км, который соединяет нефтяные месторождения Западного Казахстана и морской терминал рядом с поселком Южная Озереевка близ Новороссийска, откуда нефть, загруженная в танкеры, уходит на мировые рынки.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2053087-ktk-vozobnovil-otgruzku-nefti-posle-vremennoy-ostanovki/