Как долго Казахстан планирует покупать сахар у России, спросили у главы МСХ

Глава Минсельхоза Айдарбек Сапаров на брифинге кабмина рассказал, когда Казахстан будет производить достаточно сахара, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты поинтересовались у главы Минсельхоза, планирует ли Казахстан отказаться от закупа российского сахара.

Айдарбек Сапаров сообщил, что в стране разработан комплексный план развития сахарной отрасли. Эта программа действует с 2023 года.

"Мы включили в план господдержку сахарной отрасли. На сегодня склады заполнены.

Имеется запас в виде 80 тысяч тонн сахара – 60 тысяч тонн на заводе и 20 тысяч тонн в стабилизационных фондах и Продкорпорации. Кроме того, у нас есть лимит на 300 тысяч тонн сахара, которые мы можем беспошлинно ввезти в Казахстан", - отметил он.

Глава Минсельхоза отметил, что за один год укрепить сахарную отрасль невозможно, поэтому работу необходимо продолжать.

"Это надо признать. Поэтому президент дал поручение увеличить посевные площади для сахарной отрасли. В этом году ожидается увеличение на 12 тысяч га.

Для этого нужно подготовить почву, приобрести технику, модернизировать заводы, а также четко соблюдать технологии. Обычно эта работа проводится пошагово в течение пяти лет. Мы думаем, что сможем довести обеспеченность страны сахаром до 60%", - резюмировал глава МСХ.

Напомним, в первые месяцы 2022 года в Казахстане начал сильно дорожать сахар. К концу года рост его средней стоимости составил сразу 72,5%, что не было предельным значением.

В ноябре 2023 года цены на сахар значительно снизились. Килограмм сахара стоил в среднем 415 тенге, а годом ранее ценник составлял 499 тенге. Если же взять во внимание цены 2021 года, то тогда социальный сахар продавался вообще в среднем по 291 тенге за килограмм.

При этом во всем мире наблюдалась обратная ситуация: цены росли из-за неурожая сахарного тростника в Индии и Таиланде.

В настоящее время в Казахстане обсуждают вопрос введения дополнительного налога на сахаросодержащие напитки и другие условно "вредные" продукты.

В январе депутат Бибигуль Жексенбай предложила ввести дополнительное налогообложение "нездоровой пищи" в Казахстане. Речь идет о продуктах с высоким содержанием сахара, жиров и различных добавок, которые запрещены во многих странах мира.

Позже этот вопрос прокомментировала глава Минздрава Акмарал Альназарова, объяснив, почему в Казахстане считают нужным поднять налог на сахаросодержащие продукты. По словам министра, сейчас в стране наблюдается бесконтрольное потребление продуктов с сахаром и растет заболеваемость сахарным диабетом и ожирением.

В начале марта глава МНЭ Нурлан Байбазаров прокомментировал предложение Минздрава об увеличении акциза на сахаросодержащие продукты в Казахстане, заявив, что любое фискальное нововведение такого типа нужно рассмотреть детально.

Байбазаров тогда также добавил, что ему, как человеку, который заботится о своем здоровье, хочется "сразу включить этот акциз", чтобы повлиять на процесс, но пока эта инициатива находится на стадии обсуждения.