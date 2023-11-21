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Цены на сахар выросли в мире из-за неурожая в Индии и Таиланде

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Сахар просыпался на пол
Сахар. Иллюстративное фото: NUR.KZ/ Владимир Третьяков

Цены на сахар выросли по всему миру после того, как погодное явление Эль-Ниньо повлияло на урожай сахарного тростника в Индии и Таиланде. Дефицит сахара также повлиял на производство хлеба, передает Quartz.

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В настоящее время цены на сахар во всем мире достигли максимальных значений с 2011 года. Это произошло из-за снижения мировых поставок в результате неурожая, вызванного засушливой погодой в Индии и Таиланде. Это стало значительным ударом по развивающимся странам, которые уже сталкиваются с нехваткой риса. Всё вместе это подрывает продовольственную безопасность в странах.

Так, хлеб является основным продуктом питания для 210 млн жителей Нигерии, так как это дешевый и быстрый источник калорий. Однако после того как цены на сахар в стране выросли на 55%, хлеб на прилавках также значительно подорожал. При этом ранее пекарни столкнулись с ростом цен на муку и коммунальные услуги.

В такой ситуации многие предприятия, специализирующиеся на производстве хлебобулочных изделий, вынуждены были закрыться. Что еще более усугубило ситуацию с хлебом в стране.

Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций прогнозирует снижение мирового производства сахара на 2% в 2024 году по сравнению с предыдущим годом, что приведет к потере около 3,5 млн метрических тонн сахара.

Эксперты отмечают, что сахар также используется в производстве биотоплива, например, этанола. В настоящее время мировые запасы сахара находятся на самом низком уровне с 2009 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2046618-tseny-na-sahar-vyrosli-v-mire-iz-za-neurozhaya-v-indii-i-tailande/

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