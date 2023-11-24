Цены на сахар сильно снизились в Казахстане

Социально значимые продовольственные товары за год подорожали на 4,6%, однако есть исключения. Например, сахарный песок за это время успел подешеветь на 16,6%. Подробности узнали журналисты NUR.KZ.

За последнюю неделю, то есть с 14 по 21 ноября, стоимость социально значимых продовольственных товаров, по данным Бюро национальной статистики, практически не изменилась.

При этом некоторые продукты успели подорожать, например, яйца первой категории (на 0,7%) или соль (на 0,3%), тогда как другие, наоборот, подешевели: белокочанная капуста (на 1,2%), сахарный песок (на 1%), картофель (на 0,9%), морковь (на 0,4%), а также хлеб из муки первого сорта и подсолнечное масло – по 0,1% за неделю каждый.

Отдельно стоит отметить ситуацию с сахаром. За год он стал дешевле сразу на 16,6%. Более сильное снижение цен было зафиксировано только на весовую гречневую крупу – минус 37% за год.

Изменение цен на СЗПТ в Казахстане. Источник: Бюро национальной статистики

Однако с ценами на сахар не все так просто. Дело в том, что такое снижение в первую очередь произошло из-за эффекта "высокой базы", когда рост цен в прошлом сильно повлиял на текущий показатель.

Напомним, что в первые месяцы 2022 года в Казахстане начал сильно дорожать сахар. К концу года рост его средней стоимости составил сразу 72,5%, что не было предельным значением.

В ноябре 2023 года килограмм сахара стоит в среднем 415 тенге, а год назад ценник составлял 499 тенге. Если же взять во внимание цены 2021 года, то тогда социальный сахар продавался вообще в среднем по 291 тенге за килограмм.

Таким образом, на текущий момент цены на сахар ниже, чем были в 2022 году, однако значительно выше тех, что фиксировались в 2021.