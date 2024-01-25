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Новый налог на продукты предложила ввести в Казахстане депутат

Опубликовано:

Фастфуд
Фастфуд. Иллюстративное фото: pexels.com

Сегодня на заседании сената депутат Бибигуль Жексенбай предложила ввести дополнительное налогообложение "нездоровой пищи" в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

По словам депутата, около 72% продуктов питания, рекламируемых в нашей стране, запрещены Всемирной организацией здравоохранения. Речь идет о продуктах с высоким содержанием сахара, жиров и различных добавок.

"В последнее время на казахстанском рынке появилась нездоровая пища неизвестного происхождения – из разных стран завозят продукты питания, товары, которые не имеют коэффициент полезности. Самое страшное, большинство нездоровых продуктов производят, не соблюдая правила приготовления – на улицах и в подвалах", – заявила Жексенбай.

Для борьбы с "вредной" пищей депутат предложила несколько мер, в том числе ввести дополнительный налог на такую еду.

"Во-первых, запретить торговлю "вредной" пищей в нашей стране, усилить таможенный контроль.

Во-вторых, строгий контроль деятельности по стандартизации и сертификации.

В-третьих, ограничьте время рекламы нездоровой пищи, особенно детям.

В-четвертых, рассмотреть вопрос о дополнительном налогообложении нездоровой пищи и различных энергетических напитков с высоким содержанием сахара

В-пятых, рассмотреть вопрос об обязательной выдаче детям в детских садах и школах молока, кумыса и шубата.

В-шестых, Минздраву и органам местного самоуправления во взаимодействии с общественными организациями следует проводить регулярные и эффективные информационные кампании по здоровому питанию.

В-седьмых, создать в Минздраве специальную структуру по охране здоровья населения", – перечислила свои предложения депутат.

Напомним, что ввести налог на вредные продукты в Казахстане уже предлагал депутат мажилиса Магеррам Магеррамов в мае прошлого года. Он отмечал, что подобная практика распространена в мире и предложил также предоставлять ваучеры на полезные продукты для семей с низкими доходами в Казахстане.

Как действует подобный налог в разных странах мира

По данным ТАСС, на 2020 год в 28 странах мира действовала та или иная разновидность налога на вредную пищу.

Так, например, в Венгрии 4-процентный сбор с продуктов питания, содержащих чрезмерное количество сахара или соли (помимо фастфуда речь идет о специях и варенье) ввели еще в 2011 году. В результате, 19% венгров стали реже покупать сладкую газировку.

В Чили европейскому примеру последовали в 2014 году. Приобретать напитки с подсластителями там стали реже на 21,6%.

При этом отмечается, что во Франции налог успеха не имел. Несмотря на то что он действует с 2012 года, снизить потребление той же газировки в республике не удалось.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2057511-novyy-nalog-na-produkty-predlozhila-vvesti-v-kazahstane-deputat/

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