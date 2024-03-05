Поднимут ли в Казахстане налог на продукты с сахаром? Что говорят в Минэкономики

На брифинге правительства глава МНЭ Нурлан Байбазаров прокомментировал предложение Минздрава об увеличении акциза на сахаросодержащие продукты в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

Ранее Минздрав предлагал поднять налоги на продукты, содержащие сахар, аргументируя это ростом сахарного диабета и прочих проблем со здоровьем у детей.

У главы МНЭ спросили, могут ли поднять такой налог в Казахстане.

"Мы недавно подробно обсуждали этот вопрос - в рамках разработки нового налогового кодекса разбирали его отдельно с Министерством здравоохранения. Мы услышали аргументы МЗ: проблема разрастается в нашем обществе - растет потребление газированных напитков, энергетиков, которые содержат большое количество сахара.

По сведениям Минздрава, у нас резко растет количество больных сахарным диабетом - доходит до ампутаций из-за этой болезни", - заявил Байбазаров.

Он добавил, что любое фискальное нововведение такого типа нужно рассмотреть детально.

"Были озвучены суммы со стороны Минздрава, в каком размере они хотели бы с одной банки взять акциз. Мы это еще обсуждаем. Будем смотреть, считать, как налог будет влиять на экономику.

Есть ведь еще производители этой продукции, которые, если честно, не слишком желают платить акцизы. Я думаю, в этом году мы должны на этот вопрос дать ответ, принимаем акцизы или нет", - заявил министр нацэкономики.

Байбазаров добавил, что ему, как человеку, который заботится о своем здоровье, хочется "сразу включить этот акциз", чтобы повлиять на процесс, но пока эта инициатива находится на стадии обсуждения.

При этом еще в феврале 2023 года алматинский эндокринолог рассказала NUR.KZ о нетипичных симптомах сахарного диабета у детей. О пищевых привычках, которые могут привести к сахарному диабету, можно прочитать в этом материале.

Также в мае 2023 года депутат мажилиса Магеррам Магеррамов предложил ввести налог на вредные продукты питания в Казахстане вместо налога на полезные ягоды и грибы.

А в конце прошлого месяца стало известно, что депутаты сената парламента РК обратились к правительству с предложением запретить рекламу вредных продуктов в Казахстане.