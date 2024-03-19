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Завышения цен по госзакупкам на сотни миллионов тенге выявили в Алматы

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Купюры тенге
Тенге. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В Алматы волонтеры республиканского проекта "Антикоррупционное волонтерство" нашли нарушения в системе госзакупок более чем на 300 млн тенге, передает телеканал "Хабар 24".

Как сообщает телеканал, волонтеры обнаружили нарушения на сумму больше 300 млн тенге в системе государственных закупок в Алматы.

Так, например активисты обнаружили несоответствие цен на модульные пункты отдыха для водителей общественного транспорта. Реальная стоимость товаров, по их словам, была вдвое ниже заявленной, что привело к завышению сумм закупок на 137 млн тенге. Это сделку в итоге отменили.

Отмечается, что сам республиканский проект "Антикоррупционное волонтерство" запустили в Казахстане еще летом прошлого года. В Алматы к нему присоединились более 250 активистов.

"Если вы являетесь специалистом и разбираетесь в какой-то определенной деятельности, например, в компьютерной технике или периферии, по целевому запросу вы можете определить, какие организации у нас что закупают, какую продукцию, по какой стоимости. Далее по запросу коммерческих предложений от потенциальных поставщиков можно выявить стоимость и сумму завышения", - рассказал волонтер Давранбек Садыков.

При этом по словам врио первого замглавы Антикоррупционной службы Алматы Каната Салимбаева, с начала года в мегаполисе Антикор сэкономил более 3 млрд тенге.

"Работа в данном направлении продолжается. В настоящее время ожидается предотвращение нерационального использования более 1,2 млрд тенге", - добавил он.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2070477-zavysheniya-tsen-po-goszakupkam-na-sotni-millionov-tenge-vyyavili-v-almaty/

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